Philippe Clement gaf een interview aan ons zusterblad de Krant van West-Vlaanderen. Hij had het daarin onder meer over de coronaplaag bij Club Brugge.

Dit seizoen werd Club twee keer zwaar getroffen door het virus. Voor de belangrijke Champions Leaguematch in Sint-Petersburg ontbraken enkele belangrijke spelers en tijdens de 1/8 finales van de Europa League tegen Kiev moest ook de technische staf in quarantaine. Maar de coach bleef zeggen: we gaan daar niet over zeuren.

Philippe Clement: 'Natuurlijk. Zo reageer ik altijd al bij problemen. Ik miste door een blessure op de valreep het WK 2002 in Japan en Zuid-Korea met de Rode Duivels, ik had dat ook maandenlang kunnen meesleuren. Ik was dan misschien niet de vrolijkste maar ik heb me wel meteen gericht op het volgende seizoen. En ik heb dan ook een heel goed seizoen gespeeld. Ik wil nooit met het verleden leven.'

Bleef je ook zo positief toen je twee weken in quarantaine eenzaam en alleen in je flat aan zee zat?

Philippe Clement: 'Veertien dagen opgesloten, je vrouw en kinderen niet zien, dat was toch raar. Toegegeven, de laatste twee dagen kwamen de muren op mij af, ik kreeg het toen heel moeilijk. Ook omdat ik mij minder ziek voelde. Dan zie je dat grote strand liggen en dan wil je toch eindelijk eens een half uur stappen. Een sportman heeft beweging nodig, hé. Dan probeerde ik maar vooruit te kijken.'

Wat is voor jou de grootste les uit het coronajaar?

Philippe Clement: 'Je niet wentelen in de problemen, maar je focussen op de oplossingen.'

Door Frank Buyse

Lees het volledige interview op de website van de Krant van West-Vlaanderen.

Dit seizoen werd Club twee keer zwaar getroffen door het virus. Voor de belangrijke Champions Leaguematch in Sint-Petersburg ontbraken enkele belangrijke spelers en tijdens de 1/8 finales van de Europa League tegen Kiev moest ook de technische staf in quarantaine. Maar de coach bleef zeggen: we gaan daar niet over zeuren.Philippe Clement: 'Natuurlijk. Zo reageer ik altijd al bij problemen. Ik miste door een blessure op de valreep het WK 2002 in Japan en Zuid-Korea met de Rode Duivels, ik had dat ook maandenlang kunnen meesleuren. Ik was dan misschien niet de vrolijkste maar ik heb me wel meteen gericht op het volgende seizoen. En ik heb dan ook een heel goed seizoen gespeeld. Ik wil nooit met het verleden leven.'Bleef je ook zo positief toen je twee weken in quarantaine eenzaam en alleen in je flat aan zee zat?Philippe Clement: 'Veertien dagen opgesloten, je vrouw en kinderen niet zien, dat was toch raar. Toegegeven, de laatste twee dagen kwamen de muren op mij af, ik kreeg het toen heel moeilijk. Ook omdat ik mij minder ziek voelde. Dan zie je dat grote strand liggen en dan wil je toch eindelijk eens een half uur stappen. Een sportman heeft beweging nodig, hé. Dan probeerde ik maar vooruit te kijken.'Wat is voor jou de grootste les uit het coronajaar?Philippe Clement: 'Je niet wentelen in de problemen, maar je focussen op de oplossingen.'Door Frank Buyse