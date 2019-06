In een reportagereeks over de Belgische jeugdopleiding neemt succestrainer Philippe Clement het in Sport/Voetbalmagazine op voor laatmature voetballers en pleit hij voor de integratie van beloftenteams in de amateurreeksen.

'Er is helemaal niets mis met iemand die pas klaar is op zijn 22e', begint Clement zijn betoog. 'Laatmature jongens als Bryan Heynen (22 nu) en Sander Coopman (24) moet je de tijd geven om zich te kunnen ontwikkelen.

'Hoe dat het best gebeurt, bekijk je met de speler zelf en met zijn entourage. Dat kan zijn door geduld op te brengen, er op de club te blijven aan werken en na verloop van tijd je kans te grijpen, zoals Bryan deed, of via uitleenbeurten zoals het met Leandro Trossard is gegaan. Als je overtuigd bent dat zo iemand kan doorgroeien, zijn er verschillende wegen.

'Maar het belangrijkste is dat er in de opleiding mensen zitten die het zien. Ik bedoel: mensen met niet alleen maar oog voor wie de mooiste speler is of wie op dat moment het meest rendeert. Want de kunst is dan het groeipotentieel van iemand in te kunnen schatten, als voetballer en als persoon. Zoals er in de eerste ploeg scouts nodig zijn die de juiste spelers kunnen rekruteren. Ook dat maakt een wereld van verschil.

'Ideaal voor een topclub is: heel nauw samenwerken met een club op een iets lager niveau waar je jonge spelers verder kunt opleiden met een coach die op dezelfde manier werkt en waar je ze van nabij kunt volgen.

'Zo deden we het in Genk vorig seizoen met Gaëtan Coucke bij Lommel. Die jongen, een keeper van twintig, kwam bij ons nog wekelijks één veldtraining meedoen én ook enkele keren per week kracht trainen onder begeleiding van Bram Swinnen. Bij Lommel in 1B móést hij presteren en dat pikte hij heel goed op. Hij kreeg er van de supporters zelfs de Gouden Schoen en maakte er ook als persoon een heel positieve ontwikkeling door. Dat is dus iets anders dan: we smijten hem daar in het bad en zullen daarna wel zien wat er gebeurd is.

Beloften in amateurreeksen

'Voor het Belgisch voetbal zou het beste zijn dat de beloften in de amateurreeksen ingedeeld worden. Met de belofteploeg van Club Brugge speelde ik als coach destijds oefenwedstrijden tegen eersteprovincialers, vierdeklassers en derdeklassers. Jongens als Brandon Mechele, Björn Engels, Birger Verstraete, Sander Coopman, Tuur Dierckx, Nikola Storm en Zinho Gano deden op die manier elke keer andere ervaringen op, trokken er lessen uit en zijn zo beter en beter geworden.

'Dat opent de ogen voor wat voetbal op dat niveau is en wat een hoger niveau vereist. Want het probleem is dat het beloften aan een referentiekader ontbreekt. In de beloftecompetitie wordt eigenlijk doorgetrokken wat er vanaf de U12 gebeurt: ze nemen het op tegen de besten van hun leeftijd.

'De stap van de beloftecompetitie naar het eerste elftal in 1A is een gigantische stap, dus zijn er tussenstappen nodig. Niemand is na twee matchen bij de beloften klaar voor de eerste klasse, tenzij je Vincent Kompany of Kevin De Bruyne bent. Maar dat zijn gasten die op hun positie de beste ter wereld kunnen worden en zo zijn er in België niet elk jaar te vinden.

'Ook wedstrijden met de nationale ploeg en internationale toernooien zijn belangrijk, maar bovenop een beloftecompetitie en oefenwedstrijden tegen amateurploegen én ook nog trainen om beter te worden, is dat bijna niet in één kalender te krijgen. Daarom pleit ik ervoor om de beloftecompetitie af te schaffen en in het amateurvoetbal tegen volwassenen te gaan spelen.'