Minder spektakel en minder risico's, maar meer punten. Dat zou weleens het recept van Philippe Montanier, de nieuwe coach van Standard, kunnen zijn.

Voorzichtige trainers worden op Sclessin scheef bekeken. De supporters van Standard houden van verticaal voetbal.

Maar als we er de geschiedenis op naslaan, dan stellen we wel vast dat Standard in 2008 en in 2009 kampioen werd met de beste verdediging, niet met de beste aanval: 19 tegendoelpunten onder Michel Preud'homme, 26 onder László Bölöni. En later nog: 17 geïncasseerde goals in 2013/14, onder Guy Luzon, toen de Rouches de reguliere competitie domineerden.

De mooiste pagina's uit de recente geschiedenis van de Luikenaars zijn geschreven met Sclessin als versterkte burcht.

Van de jonge Philippe Montanier werd soms het beeld opgehangen als was hij een hardnekkige ridder. Odes aan de bal en aan het Catalaanse spel leek hij te debiteren in de kleedkamer van Valenciennes, dat de bijnaam 'het Barça van het noorden' kreeg.

Maar vijf jaar later, toen hij aan het hoofd stond van Rennes, klonk hij in France Football heel nuchter: 'Over een spelproject spreken, dat vind ik pompeus. Afgezien van FC Barcelona heeft niemand een project. We proberen richtlijnen te geven aan de spelers, dat is alles.'

De laatste jaren hebben die richtlijnen zich toch vooral vertaald in ploegen die goed konden verdedigen.

Niet slaapverwekkend

Van de 415 competitiewedstrijden die de ploegen van Montanier - in de Ligue 1, Ligue 2, Championship en La Liga - sinds de zomer van 2007 speelden, werden er 137 afgesloten met een clean sheet. Eén match op drie werd er dus geen doelpunt geïncasseerd.

Tijdens zijn laatste passage bij RC Lens werd dat percentage zelfs nog opgedreven naar 50 procent: 32 van de 64 wedstrijden kon het team de nul houden.

Montanier heeft dus een profiel dat interessant is voor Standard. Bij de Rouches weten ze dat ze volgend seizoen waarschijnlijk offensief niet nóg sterker voor de dag zullen kunnen komen. Dus wordt de defensieve kwaliteit belangrijk.

De afgelopen twee seizoenen heeft Lens minder dan één expected goal per match toegestaan: 0,83 in het eerste jaar, 0,98 in het tweede. De tegenstander stuitte vaak op een goed gerodeerde organisatie en kansen waren schaars. Lens stond maar twee of drie schoten binnen het doelkader per match toe. Afgelopen seizoen heeft het team van Montanier slechts zeven keer een goal geïncasseerd die er kwam na een aanval van de tegenstrever. Niemand in de Ligue 2 deed beter.

Philippe Montanier maakte van Lens een verdedigende machine © GETTY

Verdedigend dus, maar wil dat ook zeggen: slaapverwekkend? De stats van Lens wijzen op het tegendeel. De afgelopen twee seizoenen was Lens de beste in de Ligue 2 qua PPDA en challenge intensity, twee criteria om de defensieve intensiteit te meten.

De PPDA berekent het gemiddelde aantal passes die de tegenstander mag uitvoeren bij balbezit. Hoe lager dat aantal is, hoe beter voor je eigen ploeg. En met 8,09 is Lens de beste in de Ligue 2. In de Jupiler Pro League, waar de PPDA nochtans gemiddeld lager ligt, doet alleen Club Brugge beter.

De challenge intensity meet het aantal duels, tackels en intercepties per minuut balbezit van de tegenstander. Ook hier doet alleen blauw-zwart beter dan de 6,8 van Lens. Het Charleroi van Karim Belhocine, dat een vergelijkbare verdedigende stijl heeft, volgt daar net achter.

Griezmann en Vela voorin

'Wanneer je tegen een veel betere ploeg speelt, moet je in staat zijn om het spel te ondergaan en snel te counteren', legt Montanier uit op de pagina's van Ouest-France, wanneer hij in 2015 bij Rennes komt na een wonderlijk avontuur bij Real Sociedad. De 70 goals die de Basken onder zijn hoede maakten - gemiddeld 1,84 doelpunt per match - zullen een unicum in de carrière van Montanier blijven.

In balbezit is het moeilijk om een lijn te trekken in het spel van de teams van Montanier. Toen hij Valenciennes onder zijn hoede had, werd van die ploeg gezegd dat ze alles kon, hoewel de vergelijking met Barça moeilijk standhoudt als je naar de cijfers kijkt: nooit meer dan 400 passes per match en een balbezit dat in het beste geval 50 procent bedraagt.

In zijn twee seizoenen bij Real Sociedad wisselde hij een zoutloos seizoen af met een buitengewoon jaar van sprankelend voetbal met snelle, offensieve combinaties, die vooral werden geïnspireerd door de aanwezigheid van Antoine Griezmann en Carlos Vela voorin.

Daarna, bij Rennes, speelde hij kleurloos voetbal. Het team kwam wel aan 440 passes per match, maar leverde slechts drie gekadreerde schoten per wedstrijd af. Bij Nottingham Forest legde Montanier dan weer offensief briljant voetbal op de mat (de op vijf na beste aanval van de Championship), maar was het achteraan een ramp.

Wanneer Lens hem in 2018 aantrok om de top van het klassement te spelen in de Ligue 2, werd er vooral verdedigend gevoetbald. De ploeg kon qua balbezit wel mooie cijfers voorleggen, maar het ritme was vaak traag en met het oog op het behouden van het resultaat (12,5 passes per minuut balbezit, slechts twee ploegen doen slechter).

Offensief werd wel een directe stijl gehanteerd: het seizoen werd afgesloten met vijftien goals die het resultaat waren van snel voetbal, hetzij 31 procent van het totale aantal doelpunten. Als het vooruit moest gaan, moest het dus ook écht vooruit gaan.

Bij Rennes zorgde Montanier niet voor het aantrekkelijkste voetbal © GETTY

Geen Preud'homme

De vaakst voorkomende score in de carrière van Montanier is een gelijkspel (1-1), met 52 keer. En in 29 procent van de 415 matchen onder zijn leiding werd minder dan twee keer gescoord (1-0, 0-0 of 0-1).

Dat zal Sclessin gewoon moeten worden. Afgelopen seizoen kregen de toeschouwers van het duo Preud'homme-Ferrera een gemiddelde van 9,68 gekadreerde schoten op doel te zien per wedstrijd (5,09 van Standard, 4,59 van de tegenstander). In hetzelfde seizoen waren die gekadreerde schoten in de matchen van Lens beperkt tot 6,46 (4,18 voor en 2,28 tegen).

Met een gemiddelde van 1,29 doelpunten per match in zijn carrière sinds 2007 staat de Fransman ook ver achter Preud'homme (1,88). Die laatste heeft wel het voordeel gehad om vaak met kwaliteitsvolle kernen te spelen in de top van het klassement.

Hoe zal het volgend seizoen op Sclessin zijn? Minder spektakel en minder risico's, maar meer punten? Sinds de intrede van de play-offs in de Jupiler Pro League heb je 83 procent kans om in de top vier te eindigen als je een van beste drie verdedigingen van de competitie hebt... Een versterkte burcht optrekken kan dus de beste aanval op de top van de klassering zijn.

