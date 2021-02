De verdediger van Beerschot heeft het onder meer over de grote tactische wijzigingen na het vertrek van Hernán Losada en het aanstellen van Will Still als T1.

Aangezien je in 2017/18 een jaar voor Lierse hebt gespeeld, ben je allicht de best geplaatste speler om de eerste weken van Will Still als T1 te beoordelen. Welke stempel drukt hij op de groep? Pierre Bourdin: 'Organisatie, discipline, een gedetailleerd plan. Hij herhaalt dat geregeld, om niet te zeggen: voortdurend. We moeten ons 'aan het plan houden'! Als we tegenwoordig moeilijke momenten kennen in een wedstrijd, dan hebben we een bepaalde houvast, zowel offensief als defensief. 'Dus naar mijn mening brengt hij ons vooral een compleet plan bij, voor de hele ploeg, waarin alle individuen voor hetzelfde doel werken. Daardoor hebben onze collectieve inspanningen meer effect. Op verdedigend vlak maakt ons dat stabieler dan in het begin van het seizoen. Het minpunt is dat we voor het publiek een minder spectaculaire ploeg zijn dan een aantal weken geleden.'Naar verluidt heeft de coach Will Still niet veel gemeen met de coach Hernán Losada. Klopt dat? Bourdin: 'Dat klopt wel, maar we voelden als spelers ook dat er echt een samensmelting was tussen hen beiden. Twee jonge trainers die elkaar beter maakten en veel met elkaar deelden. Opposites attract, zegt men en zij waren alleszins bijzonder complementair. Een perfecte mix. De offensieve fantasie van de ene en de defensieve organisatie van de andere. Een perfecte verstandhouding.'Je hebt het over het defensieve houvast waar de nieuwe coach voor gezorgd heeft. Hoe heeft hij dat concreet gedaan? Bourdin: 'Op tactisch vlak wil dat zeggen dat alles veel strikter geworden is. Wij, verdedigers, hebben minder vrijheid. Als de bal zich op één vleugel bevindt, dan weten we waar we moeten staan. We weten ook dat we bepaalde afstanden moeten bewaren. 'En qua mentaliteit heeft hij de groep een stap verder gebracht. Will is van de Engelse school, met veel intensiteit in de duels die hij bij ons wil zien. Ik vind trouwens, als je nu naar onze verdedigers kijkt, dat we de laatste weken op dat vlak veel vooruitgang geboekt hebben. zowel mentaal als tactisch heeft hij de duimschroeven aangedraaid.'Je zegt dat alles veel strikter geworden is. Was Hernán Losada dan een beetje lakser geworden op dat vlak? Bourdin: 'Ja, en dat is paradoxaal. In tweede klasse waren wij voornamelijk een ploeg die op de counter speelde. Een beetje zoals nu. We verdedigden goed en we scoorden vaak uit stilstaande fases of tegenaanvallen. Zelfs in het begin van het seizoen was dat nog zo. En dan kregen we beetje bij beetje vertrouwen. Misschien omdat we het op een bepaald moment beter dan verwacht deden. 'We stelden vast dat we tegen eender welke ploeg goed verdedigden en we besloten om iets meer risico te nemen. We wilden het spel opbouwen, hoog druk zetten, en vervolgens nóg hoger. En zo slikten we goals, steeds meer goals. Dat was geen tactische onzorgvuldigheid van de coach, dat kwam gewoon voort uit zijn verlangen om te zien hoever de groep kon gaan. Hij probeerde ons tot het maximum te pushen, tot een moment dat de groep volgens mij op het tandvlees zat. 'Ik vraag me soms af de kritiek in het begin van het seizoen, dat we een te defensieve ploeg hadden, de coach niet onbewust beïnvloed heeft. Ik weet het niet. In elk geval is er op een bepaald moment een kentering gekomen.'Is het niet moeilijk om in het midden van het seizoen van spelfilosofie te veranderen? Bourdin: 'We hebben gelukkig een vrij homogene ploeg, met veel respect en zonder veel ego's. Dat maakte het eerst voor Losada en nu voor Will Still gemakkelijker om hun ideeën op te leggen. Met Will hebben we altijd gekozen voor een back to basics. We beseften als spelers immers dat we weer een bepaalde lijn in ons spel moesten krijgen. Er is in de groep veel goede wil aanwezig om de coach te helpen wanneer hij ons beter wil maken. Will staat immers dicht bij de groep. En ik ben ervan overtuigd dat een coach met een positieve ingesteldheid als Will uit elke speler en uit elke groep twintig procent extra kan halen.'