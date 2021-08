Antwerp is het nieuwe seizoen met veel ambitie begonnen. Eleven Sports sprak met Pieter Gerkens. Daarin ging het onder meer over Brian Priske, de nieuwe coach.

Jullie hebben dit seizoen een nieuwe trainer, Brian Priske, hoe zou je hem in een woord omschrijven?

'Gedreven. Het is een persoon die heel gedreven is. Ook legt hij heel veel emotie in zijn manier van coachen. Daarnaast staat hij ook open voor discussie en communicatie, iets wat wij als groep zeker nodig hebben.'

Wat herinner je je nog van de eerste ontmoeting met hem?

'De wil die hij uitstraalde om iets te bereiken, om succesvol te zijn. Dat vat goed samen wie hij is als persoon.'

Wat is de grootste verandering, op vlak van omgaan met de spelers, tegenover vorig seizoen onder Franky Vercauteren?

'Brian is heel open. Hij praat veel met de spelers en is iemand die de discussie aangaat met ons.'

Is zijn communicatie vooral globaal gericht op de hele spelersgroep of toch eerder persoonlijk?

'Eerder persoonlijk, hij gaat vaak het een-op-eengesprek aan. Maar ook voor de hele spelersgroep is zijn communicatie duidelijk.'

Hoe zou je zijn spelfilosofie omschrijven?

'Het is de bedoeling om attractief voetbal te spelen met druk vooruit en veel balrecuperaties. Van daaruit moeten we zo snel mogelijk kansen creëren.'

Spenderen jullie veel tijd aan theorie of zijn de trainingen meer op de praktijk gericht?

Het is een mix van de twee. Vanaf drie a vier dagen voor de wedstrijd beginnen we met beelden te bekijken van de tegenstander en van onszelf. De vertaling van de theorie op het veld is een goede mix.'

Wat is een kwaliteit en een minpunt van Brian Priske?

'De gedrevenheid, de communicatie en de manier van werken zijn zijn grootste kwaliteiten. Het enige gebrek is dat we momenteel nog geen punten hebben, maar ik denk dat dat snel zal keren.'

Ik hoor regelmatig het woord 'communicatie', is dat iets dat jullie vorig jaar miste?

'De communicatie was toen anders. Nu is het veel opener en is er meer een tweewerking tussen groep en trainer. Vorig seizoen was het misschien meer één persoon die zijn mening had.'

