De 24-jarige middenvelder ondertekende een contract voor drie seizoenen bij The Great Old.

Dat hebben beide clubs woensdag aangekondigd.

Gerkens wordt bij bekerwinnaar Antwerp herenigd met coach Ivan Leko. Hij speelde in het seizoen 2016-17 onder de Kroaat bij STVV, dat toen de finale bereikte van Play-off II. Hij maakte daarin acht doelpunten in tien wedstrijden.

In het shirt van RSCA speelde Gerkens 79 wedstrijden. Afgelopen seizoen kwam hij, onder meer vanwege blessureleed, tot amper zeven matchen.

