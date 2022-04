Zaterdag start met KV Mechelen - Charleroi de eerste wedstrijd van de play-offs. Maar hoe zit dat nu weer met die Europese tickets en wat verandert de bekerwinst van KAA Gent daaraan? Een overzicht van de mogelijke scenario's.

Hoe zat het in elkaar voor de bekerwinst van KAA Gent?

Na de reguliere competitie beginnen de acht best geklasseerde clubs uit de Jupiler Pro League dit weekend aan de play-offs. Dat is er niet eentje zoals vroeger, maar twee met de top vier in de Champions' Play-Offs en de andere vier in de Europe Play-Offs. In totaal zijn er over die ploegen vijf Europese tickets te verdelen. De kampioen komt volgend seizoen meteen uit in de poulefase van de Champions League en mag dus al zeker zijn van de vetpot van het kampioenenbal. Dat is voorlopig trouwens voor de laatste keer, want door de slechte Europese prestaties van onze Belgische clubs zal de kampioen van volgend seizoen nog voorrondes moeten spelen in de grootste Europese beker.

Ook voor de vicekampioen is er een plaatsje gereserveerd in de Champions League, zij het wel in de derde en voorlaatste voorronde. Nummer drie krijgt dan weer een ticket voor de laatste voorronde van de Conference League en de nummer vier van de Champions' Play-Offs mag in een finalewedstrijd met de beste van de Europe Play-Offs strijden om het laatste plaatsje in Europa, namelijk in de tweede voorronde van de Conference League.

Wat verandert de bekerwinst van Gent?

De aandachtige lezer merkte het al op, via de competitie valt er geen ticket te verdienen voor de voorrondes van de Europa League. Die gaat namelijk naar de winnaar van de beker van België, zijnde KAA Gent. De Buffalo's mogen zich al opmaken voor de laatste kwalificatieronde van de tweede Europese beker.

Aangezien Gent niet uitkomt in play-off 1, maar in play-off 2 kan dat wel wat veranderen aan de Europese ticketverdeling. De verandering zit hem enkel in het finaleduel om het laatste Europese ticket. In een eerste scenario, waarin Gent ook play-off 2 weet te winnen, vervalt die wedstrijd. Het ticket voor de tweede voorronde van de Conference League gaat dan gewoon naar de vierde van play-off 1. In dat geval houdt KAA Gent het betere ticket voor de Europa League.

In het tweede scenario, waarin KAA Gent zijn play-offs niet wint, gaat het duel tussen de winnaar van de Europe Play-Off en de laatste van de Champions' Play-offs gewoon door. Op zich heeft KAA Gent dus niet al te veel meer om voor te strijden in de play-offs. Een betere Europese plaats is er namelijk niet meer te behalen voor Hein Vanhaezebrouck en co.

Wat gebeurt er als Union toch nog laatste wordt in play-off 1? © Belga Image

Wat als Union instort?

Op zich vallen de aanpassingen na de bekerwinst van KAA Gent nog wel mee. Maar nu komt er nog bij dat het systeem niet zo waterdicht is. Dat heeft te maken met de beker én met de kampioen van de reguliere competitie, Union. Zo is die sinds 2016 namelijk al zeker van een Europees ticket nog voor de play-offs beginnen. Maar daar schuilt dus een bug in het systeem, want stel dat de Brusselaars helemaal inzakken en pas vierde worden terwijl bekerwinnaar KAA Gent play-off 2 niet wint, dan komt de derde in de stand ineens in de problemen.

Wie moet in dat geval dan de finalewedstrijd spelen om dat allerlaatste ticket? Union niet, want het is al zeker van Europa. Waarschijnlijk zal dat plaatsje in het barrageduel naar de derde in de stand gaan, maar daar staat eigenlijk niets over in het reglement van de Pro League. Mocht het zover komen, zal dat niet zo eenvoudig worden.

