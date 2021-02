Dinsdagavond lanceerde Telenet het nieuwe sportkanaal 'Play Sports Open'. Via dit kanaal zendt de provider sportcontent uit voor al haar klanten, niet enkel voor de Play Sportsabonnees.

Dinsdagavond werd het nieuwe Telenetkanaal 'Play Sports Open' gelanceerd, een aanvulling op het betalende Play Sportspakket beschikbaar voor alle Telenetklanten. De nieuwe zender zal diverse sportwedstrijden aanbieden, documentairereeksen over de Rode Duivels uitzenden, achter de schermen bij drie 1A-clubs gaan en het komt met opvolgseizoenen van onder andere 'De Kantine' en 'T1'.

'Wij willen onze televisieklanten iets "extra's" aanbieden, maar hadden hier voor sport nog niks structureels voor', zegt Telenetwoordvoerster Isabelle Geeraerts. 'Hier bieden we verschillende sportwedstrijden aan, maar ook luchtigere programma's zoals de Container Cup of een quiz in aanloop naar het EK', voegt ze toe.

Donderdagavond stelde het kanaal de Engelse topwedstrijd Tottenham tegen Chelsea open. Is dat niet net waarvoor mensen een abonnement nemen? 'Met dit kanaal mikken we op de bredere gezinscontext. We gaan ervan uit dat de mensen die echt alle wedstrijden van hun club willen volgen het Play Sportspakket nemen. Ook de Belgische competitiewedstrijden zijn enkel daar te bekijken', aldus Geeraerts.

Wat voor de abonnees?

Bart Raes is presentator bij Play Sports en leidt het kanaal inhoudelijk: 'Ik denk dat Play Sportsabonnees voor de totaliteit van het pakket kiezen. We zenden ook niet alles uit op het open kanaal, dus we blijven onze abonnees soigneren. Het is eerder een extraatje voor de reguliere Telenetklanten.'

Heeft Telenet dan nog wat extra in petto voor haar Sportabonnees? 'Zij zullen duidingsprogramma's blijven krijgen en zien documentaires ook als eerste, voor ze worden opengesteld', vertelt Geeraerts. Volgens haar dient het kanaal niet om extra klanten naar het Play Sportspakket te lokken. 'We gaan er niet mee stoppen als we zouden zien dat er onvoldoende klanten voor het abonnement kiezen. We verwachten niet dat er nu tienduizenden abonnees bij komen', legt ze uit.

Volgens Raes kan het wel klanten lokken om voor Play Sports te kiezen: 'Het is natuurlijk wel een open venster waar mensen kunnen zien wat we doen. Als het hen aanstaat, sluit ik niet uit dat er wel enkele klanten de stap zetten, maar dat is niet het grote doel.'

Podcast

Ook de populaire MIDMID-podcast wordt op het kanaal geïntegreerd. De voetbalpodcast uit het podcastcollectief 'Friends of Sports' zal wekelijks te zien zijn op het open kanaal en via YouTube.

De afleveringen, die eerder onbegrensd waren qua format en tijdsduur, worden nu wel geformatteerd. 'Zij werken met een klok en maken uitzendingen van een uur. Dat moeten ze wel afstaan, want het moet ook binnen ons zendschema passen', voegt Bart Raes toe.

Wesley Sonck was donderdagavond te gast voor het tv-debuut van de podcast.

Dinsdagavond werd het nieuwe Telenetkanaal 'Play Sports Open' gelanceerd, een aanvulling op het betalende Play Sportspakket beschikbaar voor alle Telenetklanten. De nieuwe zender zal diverse sportwedstrijden aanbieden, documentairereeksen over de Rode Duivels uitzenden, achter de schermen bij drie 1A-clubs gaan en het komt met opvolgseizoenen van onder andere 'De Kantine' en 'T1'.'Wij willen onze televisieklanten iets "extra's" aanbieden, maar hadden hier voor sport nog niks structureels voor', zegt Telenetwoordvoerster Isabelle Geeraerts. 'Hier bieden we verschillende sportwedstrijden aan, maar ook luchtigere programma's zoals de Container Cup of een quiz in aanloop naar het EK', voegt ze toe.Donderdagavond stelde het kanaal de Engelse topwedstrijd Tottenham tegen Chelsea open. Is dat niet net waarvoor mensen een abonnement nemen? 'Met dit kanaal mikken we op de bredere gezinscontext. We gaan ervan uit dat de mensen die echt alle wedstrijden van hun club willen volgen het Play Sportspakket nemen. Ook de Belgische competitiewedstrijden zijn enkel daar te bekijken', aldus Geeraerts.Bart Raes is presentator bij Play Sports en leidt het kanaal inhoudelijk: 'Ik denk dat Play Sportsabonnees voor de totaliteit van het pakket kiezen. We zenden ook niet alles uit op het open kanaal, dus we blijven onze abonnees soigneren. Het is eerder een extraatje voor de reguliere Telenetklanten.'Heeft Telenet dan nog wat extra in petto voor haar Sportabonnees? 'Zij zullen duidingsprogramma's blijven krijgen en zien documentaires ook als eerste, voor ze worden opengesteld', vertelt Geeraerts. Volgens haar dient het kanaal niet om extra klanten naar het Play Sportspakket te lokken. 'We gaan er niet mee stoppen als we zouden zien dat er onvoldoende klanten voor het abonnement kiezen. We verwachten niet dat er nu tienduizenden abonnees bij komen', legt ze uit.Volgens Raes kan het wel klanten lokken om voor Play Sports te kiezen: 'Het is natuurlijk wel een open venster waar mensen kunnen zien wat we doen. Als het hen aanstaat, sluit ik niet uit dat er wel enkele klanten de stap zetten, maar dat is niet het grote doel.'Ook de populaire MIDMID-podcast wordt op het kanaal geïntegreerd. De voetbalpodcast uit het podcastcollectief 'Friends of Sports' zal wekelijks te zien zijn op het open kanaal en via YouTube. De afleveringen, die eerder onbegrensd waren qua format en tijdsduur, worden nu wel geformatteerd. 'Zij werken met een klok en maken uitzendingen van een uur. Dat moeten ze wel afstaan, want het moet ook binnen ons zendschema passen', voegt Bart Raes toe. Wesley Sonck was donderdagavond te gast voor het tv-debuut van de podcast.