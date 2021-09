De Vlaamse zender Play Sports Open, het open kanaal van betaalzender Play Sports, organiseert binnenkort het eerste straatvoetbaltoernooi voor meisjes. 'Straatvoetbal mag dan een evidente sport zijn voor jongens. Voor meisjes is dat lang niet altijd het geval.'

September werd door de Belgische voetbalbond uitgeroepen tot maand van het vrouwenvoetbal. Met vanavond al het begin van de WK-kwalificatiecampagne voor de Red Flames, is het dus een belangrijke maand voor de sport in België. Play Sports, de sportbetaalzender van Telenet, wil dat nog meer een boost geven door de wedstrijden van de Flames live uit te zenden op Play 4 én door Vlaanderens allereerste 'real life' straatvoetbaltoernooi voor meisjes (12-19 jaar) te organiseren, de 'Soccer Sisters Cup'. Het initiatief kadert ook in de lancering van de online fictiereeks PANNA, waarbij vier voetbalsters hun plek zoeken in de harde wereld van het Antwerpse straatvoetbal.

'Met het toernooi wilen we straatvoetbal ook bij meisjes aantrekkelijk maken en vrouwelijke spelers aanmoedigen hun passie achterna te gaan', klinkt het bij Olivier Goris, Lead Sports bij Telenet Group. 'Met initiatieven zoals de jongerenreeks Panna en nu ook de Soccer Sisters Cup hopen we nieuwe rolmodellen te creëren en zo de perceptie om te buigen bij sporten die traditioneel als mannensporten werden aanzien. We willen meisjes met een passie voor (straat)voetbal vooral ook aanmoedigen niet langs de zijlijn te blijven staan: pak die bal en speel mee!'

Het toernooi vangt eind oktober (23-24) aan met de voorrondes in Antwerpen en Vilvoorde. Op 31 oktober en 1 november volgen er ook nog twee in Ronse en Genk. De wedstrijden - 2 vs 2 - duren 3 minuten en worden telkens georganiseerd op een van de lokale straatvoetbalpleintjes. Scoren doe je door het maken van gewone goals (een punt) en panna's (twee punten). Die laatste maak je door te scoren door de benen van je tegenstander. Meisjes kunnen zich per twee inschrijven in de categorieën U15, U17 of U19. Per stad gaat voor elke categorie telkens een duo door naar de finale op 6 november in Antwerpen. In totaal nemen 12 ploegen het daar tegen elkaar op.

Heb je zin gekregen om mee te doen aan de Soccer Sisters Cup, schrijf je dan hier in.

