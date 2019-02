Anderlecht verliest met 2-1 op Standard en tuimelt voor de eerste keer sinds de invoering van de play-offs uit de top zes. Zou het kunnen dat we straks PO1 krijgen zonder paars-wit?

JACQUES SYS: 'Indien Anderlecht play-off 1 mist is dat een catastrofe voor hen, dat lijkt me duidelijk. Maar ik denk niet dat dat zal gebeuren. De eerste helft op Standard was goed en dat je daar uiteindelijk verliest, is niet zo vreemd.

...