Sébastien Pocognoli gaat aan de slag bij Union. Dat heeft het team uit de Proximus League woensdag laten weten. Vorige week ontbond de 32-jarige verdediger zijn contract bij Standard.

'Sébastien is een speler van het hoogste niveau, met heel veel talent en tonnen ervaring', reageert sportief directeur Chris O'Loughlin. 'Hij zal ons op en naast het veld nog vele diensten kunnen bewijzen.'

Pocognoli was in de zomer van 2017 teruggekeerd naar Standard, waar hij eerder in de jeugd voetbalde en tussen 2010 en 2013 het mooie weer maakte. De linksachter kreeg het eerste seizoen nog heel wat speeltijd maar vanaf het najaar van 2018 verdween hij, mede door blessureleed, helemaal uit beeld. Dit seizoen werd de 13-voudige international niet meer gebruikt door Michel Preud'homme.

Poco was verder in België nog actief bij KRC Genk, waar hij het laatste deel van zijn jeugdopleiding kreeg en doorbrak. Met passages in Nederland (AZ), Duitsland (Hannover 96) en Engeland (West Bromwich en Brighton & Hove) telt de ex-Rode Duivel ook heel wat ervaring in het buitenland.

