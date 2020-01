Michel Preud'homme is volgens u de trainer die de grootste impact gehad heeft op de Belgische competitie tussen 2000 en 2020.

Vorige week kon u via onze site meedoen aan een poll over de coach die volgens u de meeste impact gehad heeft op de Jupiler Pro League in de eerste twintig jaar van dit millennium.

De resultaten daarvan zijn binnen en u hebt Michel Preud'homme op nummer één gezet. In het magazine van 5 februari 2020 vindt u de volledige top twintig en mag u ook een artikel over de huidige trainer van Standard verwachten.

Daarmee is onze eindejaarspoll aan zijn einde gekomen. U koos achtereenvolgens Dieumerci Mbokani (aanvallers), Timmy Simons (middenvelders), Vincent Kompany (verdedigers), Silvio Proto (keepers) en Michel Preud'homme (trainers) als de personen die de meeste impact hadden op de Belgische competitie tussen 2000 en 2020.

We willen iedereen die zijn stem uitbracht van harte bedanken. Tot de volgende poll!

