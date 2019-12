Timmy Simons is volgens u de middenvelder die de grootste impact gehad heeft op de Belgische competitie tussen 2000 en 2020.

Vorige week kon u via onze site meedoen aan een poll over de middenvelder die volgens u de meeste impact gehad heeft op de Jupiler Pro League in de eerste twintig jaar van dit millennium.

De resultaten daarvan zijn binnen en u hebt Timmy Simons op nummer één gezet. In het magazine van 15 januari 2020 vindt u de volledige top twintig en mag u ook een artikel met of over de ex-speler van onder meer Club Brugge verwachten.

De 'beste' verdediger

Deze week gaan we samen met u op zoek naar de verdediger die de meeste impact gehad heeft op onze competitie tussen 2000 en 2020.

Het procedé is hetzelfde als bij de spitsen: wij maakten op de redactie een preselectie van twintig namen waaruit u kan kiezen.

Uit die twintig namen mag u uw ultieme top vijf samenstellen. U vindt de poll hier.

Stemmen maar!