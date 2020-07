Een competitie zonder play-offs, dat is de voornaamste conclusie uit de mini-enquête die Sport/Voetbalmagazine afnam bij zijn lezers in Nederlandstalig én Franstalig België. Wat rolde er nog uit de bus?

Het Belgisch voetbal is dezer dagen een van dé gespreksonderwerpen. Niet alleen door de start van Jupiler Pro League die steeds dichterbij komt, maar ook door onverkwikkelijke manoeuvres in de marge die de competitiestart op de helling zetten.

Daarom legden wij u vijf vragen voor over het voorbije én het komende seizoen. Daarop reageerde u massaal.

Negatieve gevoelens

Als de Belgische competitie straks om een of andere reden niet van start kan gaan, dan vindt bijna 38 procent van onze lezers dat spijtig, zonder meer.

Bij 39 procent van de respondenten roept dat extremere negatieve gevoelens op: 11 procent vindt een eventueel uitstel van de competitie 'een groot drama' en 28 procent ergert zich eraan.

Een klein kwart (23 procent) van de lezers ligt er niet wakker van.

Club Brugge en Waasland-Beveren

Het overgrote deel van de mensen die de poll invulden, is van mening dat Club Brugge de terechte kampioen is. Eén op vijf is het daar niet mee eens en wijst erop dat er in play-off 1 nog veel had kunnen gebeuren.

De degradatie van Waasland-Beveren ligt dan weer veel moeilijker: 61 procent vindt dat de club nog de kans had moeten krijgen om zich te redden, 39 procent antwoordde dat ze het tijdens de 29 speeldagen voor het stopzetten van de competitie maar beter hadden moeten doen.

Spreiding matchen

Dat Eleven Sports de eersteklassewedstrijden over het hele weekend uitsmeert, wordt nog niet op gejuich onthaald. Meer dan de helft van de respondenten ergert zich eraan óf vindt het onbegrijpelijk.

Vijfendertig procent geeft aan zich er niet aan te storen ('het is oké'), terwijl een kleine minderheid van 7 procent zegt het heerlijk te vinden dat er het hele weekend voetbal op tv is.

Play-offs

Iets meer dan de helft van de lezers is voorstander van een competitieformat voor 1A zónder play-offs. Dat is best opmerkelijk aangezien we straks aan het twaalfde seizoen met play-offs beginnen.

Van diegenen die wél play-offs willen, ziet 18 procent dat het liefst in een liga met 18 clubs en 15 procent in eentje met 16 clubs.

Voor het idee van een BeNeLiga zijn nog niet veel mensen gewonnen: slechts 14 procent. De rest geeft aan zich in geen van de voorgestelde formules te vinden.

