Poll: wat vind jij van de toestand van het Belgisch voetbal?

Bij Sport/Voetbalmagazine houden we graag de vinger aan de pols van de supporters. Daarom: 5 vragen over de toestand in de Belgische eerste klasse.

2 Keer gedeeld

Keer gedeeld













Volgens de Pro League hoort Waasland-Beveren niet thuis in 1A. Vind jij dat ook? © Belga Image

De laatste weken stond het Belgisch voetbal weer vooral om extrasportieve redenen in het nieuws. Wat vind jij daar allemaal van? In vijf vragen willen wij polsen naar jouw mening. Invullen duurt maar 1 minuut. De laatste weken stond het Belgisch voetbal weer vooral om extrasportieve redenen in het nieuws. Wat vind jij daar allemaal van? In vijf vragen willen wij polsen naar jouw mening. Invullen duurt maar 1 minuut.