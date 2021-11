In de loop der jaren kwamen heel wat bij Ajax opgeleide spelers in de Belgische competitie terecht. We selecteerden er tien. Wie vindt u de beste van allemaal?

Lees meer over de genomineerden onder de poll.

Lees ook: Ajax als gidsclub: hoe Club Brugge de kloof met de Amsterdammers wil dichten

John Bosman

Ajax: 1983-1988 In België bij: KV Mechelen, Anderlecht

Lange, kopbalsterke spits die in 1988, op 23-jarige leeftijd, naar KV Mechelen kwam. Met de Kakkers pakte hij de titel in 1989. Later zou hij met Anderlecht ook nog drie keer kampioen worden en de Belgische beker winnen.

John Bosman © Belga Image

Mbark Boussoufa

Ajax: 1996-2001 In België bij: KAA Gent, Anderlecht

De tweevoudige Gouden Schoen en drievoudige Profvoetballer van het Jaar dartelde over onze velden in de jaren 2000. In zijn beste dagen vorm was de kleine Marokkaanse dribbelkont een gesel voor de verdediging. Een kortstondige terugkeer naar KAA Gent in februari 2016 draaide uiteindelijk op niets uit.

Mbark Boussoufa in z'n periode bij Anderlecht © Belga Image

Stefano Denswil

Ajax: 2001-2015 In België bij: Club Brugge

Centrale verdediger die ook op links uit de voeten kan. De Zaandammer voetbalde een aardig palmares bij elkaar: twee titels met Ajax en drie met Club Brugge. Met blauw-zwart won hij in 2015 ook de beker, hoewel hij in de finale tegen Anderlecht (2-1) niet in actie kwam.

Stefano Denswil © Belga Image

Johnny Dusbaba

Ajax: 1974-1977 In België bij: Anderlecht, Standard, Sint-Niklaas

Bikkelharde verdediger die, ondanks zijn beperkte techniek, wel een basisplaats versierde bij Ajax en Anderlecht. In 1978 stond hij in de finale van Europacup II in de basis. Anderlecht klopte Austria Wien toen met 4-0.

Johnny Dusbaba © gf

Arie Haan

Ajax: 1967-1975 In België bij: Anderlecht, Standard

Sluwe middenvelder die eerst met Ajax drie keer op rij Europacup I won alvorens naar ons land af te zakken. Met Anderlecht won hij ook nog eens twee keer Europacup II. Nuchtere Groninger met een uitgesproken mening, een loeihard afstandsschot en een palmares om u tegen te zeggen.

Arie Haan © Belga Image

Bob Hoogenboom

Ajax: 1967-1974 In België bij: Lokeren, RC Gent

Mondige keeper die bij het mogelijk beste Lokeren ooit, met onder meer Preben Larsen, Wlodek Lubanski en Arnor Gudjohnsen, in doel stond. Hij was maar liefst veertien jaar actief voor de Oost-Vlaamse club en keepte er in totaal 449 wedstrijden.

Bob Hoogenboom © gf

Noa Lang

Ajax: 2013-2020 In België bij: Club Brugge

De onstuimige winger had vorig seizoen met 14 goals en 8 assists een flink aandeel in de titel van Club Brugge. Ook dit seizoen kwam hij goed uit de startblokken, maar sinds een aantal weken worstelt hij met zichzelf (net als de hele ploeg).

Noa Lang © Belga Image

Stanley Menzo

Ajax: 1983-1994 In België bij: Lierse SK

De titel van Lierse in 1997 is voor een stuk aan de Nederlandse doelman uit Suriname te danken. Menzo was jarenlang de eerste keeper van Ajax tot hij zijn plaats aan Edwin van der Sar moest afstaan. Na een mislukte passage bij PSV kwam hij in Lier terecht, waar hij de titel en de beker won.

Stanley Menzo (m) © Belga Image

Nico Rijnders

Ajax: 1969-1971 In België bij: Club Brugge

Nico Rijnders was een getalenteerde middenvelder die door een hartkwaal een vroegtijdig einde aan zijn carrière moest maken. Hij overleed ook al op 28-jarige leeftijd. Bij Club Brugge zeeg hij in een wedstrijd in zijn tweede seizoen neer op het veld en moest hij gereanimeerd worden door clubdokter Michel D'Hooghe. Het betekende meteen het einde van zijn veelbelovende carrière.

Nico Rijnders © gf

Simon Tahamata

Ajax: 1971-1980 In België bij: Standard, Beerschot, Germinal Ekeren

Kleine dribbelaar van Molukse afkomst die bij Standard zijn hoogtepunt kende. Met de Rouches werd hij twee keer kampioen en bereikte hij de finale van Europacup II. Daarna schitterde hij ook nog onder meer bij Beerschot en Germinal Ekeren. Bleef voetballen tot zijn 40e.

Simon Tahamata © gf

Lange, kopbalsterke spits die in 1988, op 23-jarige leeftijd, naar KV Mechelen kwam. Met de Kakkers pakte hij de titel in 1989. Later zou hij met Anderlecht ook nog drie keer kampioen worden en de Belgische beker winnen.De tweevoudige Gouden Schoen en drievoudige Profvoetballer van het Jaar dartelde over onze velden in de jaren 2000. In zijn beste dagen vorm was de kleine Marokkaanse dribbelkont een gesel voor de verdediging. Een kortstondige terugkeer naar KAA Gent in februari 2016 draaide uiteindelijk op niets uit.Centrale verdediger die ook op links uit de voeten kan. De Zaandammer voetbalde een aardig palmares bij elkaar: twee titels met Ajax en drie met Club Brugge. Met blauw-zwart won hij in 2015 ook de beker, hoewel hij in de finale tegen Anderlecht (2-1) niet in actie kwam.Bikkelharde verdediger die, ondanks zijn beperkte techniek, wel een basisplaats versierde bij Ajax en Anderlecht. In 1978 stond hij in de finale van Europacup II in de basis. Anderlecht klopte Austria Wien toen met 4-0.Sluwe middenvelder die eerst met Ajax drie keer op rij Europacup I won alvorens naar ons land af te zakken. Met Anderlecht won hij ook nog eens twee keer Europacup II. Nuchtere Groninger met een uitgesproken mening, een loeihard afstandsschot en een palmares om u tegen te zeggen.Mondige keeper die bij het mogelijk beste Lokeren ooit, met onder meer Preben Larsen, Wlodek Lubanski en Arnor Gudjohnsen, in doel stond. Hij was maar liefst veertien jaar actief voor de Oost-Vlaamse club en keepte er in totaal 449 wedstrijden.De onstuimige winger had vorig seizoen met 14 goals en 8 assists een flink aandeel in de titel van Club Brugge. Ook dit seizoen kwam hij goed uit de startblokken, maar sinds een aantal weken worstelt hij met zichzelf (net als de hele ploeg).De titel van Lierse in 1997 is voor een stuk aan de Nederlandse doelman uit Suriname te danken. Menzo was jarenlang de eerste keeper van Ajax tot hij zijn plaats aan Edwin van der Sar moest afstaan. Na een mislukte passage bij PSV kwam hij in Lier terecht, waar hij de titel en de beker won.Nico Rijnders was een getalenteerde middenvelder die door een hartkwaal een vroegtijdig einde aan zijn carrière moest maken. Hij overleed ook al op 28-jarige leeftijd. Bij Club Brugge zeeg hij in een wedstrijd in zijn tweede seizoen neer op het veld en moest hij gereanimeerd worden door clubdokter Michel D'Hooghe. Het betekende meteen het einde van zijn veelbelovende carrière. Kleine dribbelaar van Molukse afkomst die bij Standard zijn hoogtepunt kende. Met de Rouches werd hij twee keer kampioen en bereikte hij de finale van Europacup II. Daarna schitterde hij ook nog onder meer bij Beerschot en Germinal Ekeren. Bleef voetballen tot zijn 40e.