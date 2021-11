Michael Frey voert de ranglijst van de topschutters aan met 14 doelpunten, maar wie is de beste goalgetter die ooit op de Bosuil rondliep?

Onder de poll vindt u meer info over de kanshebbers.

Nico Claesen (°1 oktober 1962)

Wie 'het mirakel van Vitosja' zegt, zegt Nico Claesen. De kleine spits scoorde toen twee keer in de toegevoegde tijd, waardoor Antwerp een 1-3-achterstand nog omboog in een 4-3-overwinning. Maakte zich verder onsterfelijk door op het WK 1986 het beslissende doelpunt in de 4-3 tegen Rusland te maken.

Nico Claesen (m) © Belga Image

Alex Czerniatynski (°28 juli 1960)

Czernia beheerste als geen ander de kunst van de 'frommelgoal'. In een scrimmage voor doel kreeg hij vaak de bal toch op een of andere manier tegen de netten. De rijzige aanvaller kende twee periodes bij Antwerp: het seizoen 1981/82 en later van 1989 tot 1993. Was de spitsbroeder van Severeyns in de finale van Europacup II in 1993 op Wembley.

Alex Czerniatynski © Belga Image

László Fazekas (°15 oktober 1947)

De Hongaarse aanvaller voetbalde vier seizoenen op de Bosuil, van 1980 tot 1984. Fazekas bekoorde niet alleen met zijn goals, maar ook met zijn dribbels. Bleef na zijn actieve carrière in België plakken en werd onder meer trainer van Harelbeke, Union en Antwerp.

László Fazekas © Belga Image

Michael Frey (°19 juli 1994)

De 27-jarige Zwitser liet zich vorig seizoen opmerken bij Waasland-Beveren, waarna Antwerp hem binnenhaalde. Begon als een raket aan het seizoen met vijf goals tegen Standard en sindsdien pikt de bonkinge spits geregeld zijn doelpuntje mee.

Michael Frey © Belga Image

René Geuns (°2 november 1921, +29 maart 1979)

Deze lookalike van Ruud Vormer is nog steeds de clubtopschutter aller tijden. Hij maakte voor de Great Old 156 goals in de competitie. Geuns was een grappenmaker, bon vivant en vrij knap, wat de vrouwelijke fans wel konden smaken.

René Geuns © gf

Patrick Goots (°10 april 1966)

De legendarische 'Patje Boem Boem' was technisch niet meteen een kraan, maar er zat wel buskruit in zijn benen. Schoot vanuit alle mogelijke hoeken op doel. Was ook een kleurrijk figuur naast het veld. Om het met een van zijn uitspraken in Extra Time samen te vatten: 'Fitnessen? Ik ging in het bubbelbad.'

Patrick Goots (r) © Belga Image

Karl Kodat (°10 februari 1943, +29 februari 2012)

Oostenrijkse wereldtopper die in de jaren 70 zes jaar voor Antwerp speelde. In 233 wedstrijden maakte hij 115 goals voor rood-wit. Wordt beschouwd als een van de geniaalste voetballers ooit op de Belgische velden. Het grootste deel van zijn carrière haspelde hij in zijn thuisland af, waar hij de bijnaam 'Blanke Parel' kreeg.

Karl Kodat © gf

Dieumerci Mbokani (°22 november 1985)

Wie dacht dat de Congolese aanvaller in 2018 naar Antwerp kwam om uit te bollen - hij was toen al 32 - sloeg de bal mis. Hij speelde zich in drie seizoenen steevast in de kijker met sterke prestaties en tal van doelpunten. Vertrok afgelopen zomer naar Kuwait SC.

Dieumerci Mbokani © Belga Image

Alfred Riedl (°2 november 1949, +8 september 2020)

De Oostenrijkse aanvaller speelde twee seizoenen bij Antwerp, van 1974 tot 1976, en maakte daarin grote indruk. Nadat hij eerder bij STVV al topschutter werd in de Belgische eerste klasse, deed hij dat bij The Great Old in 1976 nog eens over. Hij maakte dat seizoen 28 goals.

Alfred Riedl © Belga Image

Francis Severeyns (°8 januari 1968)

Komt achter Geuns in topschutterslijst aller tijden van de Great Old. Cisse had de looks en genoot van een grap, maar was als voetballer efficiënt en koelbloedig voor doel. Maakte het doelpunt in de beroemde Europese finale op Wem-be-ley in 1993, toen Antwerp met 3-1 verloor van Parma.

Francis Severeyns © Belga Image

