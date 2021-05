Thibaut Courtois schittert wekelijks bij Real Madrid, maar wij vroegen ons af: wie is de beste keeper die ons land ooit heeft voortgebracht?

Lees onder de poll meer over de genomineerden.

Thibaut Courtois (1992-...)

De reus uit Bree won tal van nationale en Europese prijzen met vier verschillende ploegen (KRC Genk, Atlético Madrid, Chelsea en Real Madrid) en is al jaren de vaste nummer één bij de Rode Duivels. In Spanje niet voor niets 'El Muro' (De Muur) genoemd. Op het WK 2018 verkozen tot beste keeper van het toernooi.

Courtois is momenteel een van de beste keepers ter wereld. © GETTY

Jan De Bie (1892-1961)

Misschien hebt u nog nooit van hem gehoord, maar de doelman uit Molenbeek werd in 1920 olympisch kampioen met België op de Spelen in Antwerpen. Jarenlang een vaste waarde bij Racing Club Brussel en ook bij de nationale ploeg. Hij overleed in 1961 op 68-jarige leeftijd.

Jean Nicolay (1937-2014)

Eind jaren 50 en in de jaren 60 heerste Jean Nicolay in het luchtruim, zowel bij de Rode Duivels als bij Standard. Bij de Rouches, waar hij meer dan 500 wedstrijden in doel stond, won hij vier titels en twee bekers. Ontving in 1963 de Gouden Schoen.

Jean Nicolay © Belga Image

Christian Piot (1947-...)

Nog een Standardkeeper die de Gouden Schoen won, in 1972. Stond heel zijn carrière tussen de palen op Sclessin en was ook jarenlang een vaste waarde bij de Rode Duivels, onder meer op het WK 1970 en het EK 1972.

Christian Piot, jarenlang vaste waarde onder de lat bij Standard © Belga Image

Jean-Marie Pfaff (1953-...)

'El simpático' stond bij de nationale ploeg tussen de palen op twee voor de Duivels legendarische toernooien: het EK 1980 (finale) en het WK 1986 (halve finale). Pakte de titel met het bescheiden Beveren en daarna ook drie keer met het glamoureuze Bayern München. Gouden Schoen in 1978.

Jean-Marie Pfaff in 1979 © Belga Image

Michel Preud'homme (1959-...)

De enige keeper die ooit twee keer de Gouden Schoen won (1987 en 1989). Pakte trofeeën met Standard, KV Mechelen (onder meer de Europese beker voor bekerwinnaars in 1988) en Benfica. Op het WK 2014 werd hij verkozen tot beste doelman van het toernooi.

Michel Preud'homme pronkt met de Gouden Schoen © Belga Image

