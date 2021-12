Met de Ecuadoraan Moisés Caicedo hebben de Ratten een wereldtoppertje in spe in de rangen, maar er liepen in het verleden wel meer buitenlandse topspelers rond op het Kiel. Wie is de beste ooit?

Kom meer te weten over de genomineerden onder de poll.

Rudolf 'Rudi' Belin

Bij Beerschot: 1970-1972

Geniale Kroatische middenvelder met vista. Hij gaf vaak de assists op de Duitse doelpuntenmachine Lothar Emmerich. Een ouderwetse regisseur met een fluwelen baltoets, die voor hij naar Beerschot kwam, zeer succesvol was bij Dinamo Zagreb.

Rudolf 'Rudi' Belin © Belga Image

Daniel Cruz

Bij Beerschot: 2003-2005 en 2006-2011

Kapitein van het Germinal Beerschot dat op 28 mei 2005 de bekerfinale won van Club Brugge. Nummer 10 met een puntgave techniek die zijn opleiding genoot bij Ajax.

Daniel Cruz © Belga Image

Lothar Emmerich

Bij Beerschot: 1969-1972

Werd met 29 goals topschutter in de Belgische eerste klasse in het seizoen 1969/70. Ongelooflijke opportunist die zeer snel was en goed aanvoelde waar hij moest staan. Vijfvoudig international die eerder bij het grote Borussia Dortmund speelde, waarmee hij in 1966 de Europacup voor bekerwinnaars won.

Lothar Emmerich © Belga Image

Raphael Holzhauser

Bij Beerschot: 2019-...

Oostenrijkse draaischijf met gouden voeten, die hem in januari 2021 een tweede plaats in de verkiezing van de Gouden Schoen opleverde. Ging dit seizoen mee ten onder in de algemene malaise, maar toont nog wekelijks staaltjes van zijn voetbalvernuft.

Raphael Holzhauser © Belga Image

Hernán Losada

Bij Beerschot: 2006-2008 en 2011-2013

Kwam in de zomer van 2006 samen met vier landgenoten (onder meer Gustavo Colman) naar het Kiel. Was vooral in het seizoen 2007/08 een van de smaakmakers van de ploeg die toen vijfde eindigde in de competitie. Ook in zijn tweede passage bij Beerschot liet hij nog flitsen van zijn klasse zien.

Hernán Losada © Belga Image

Juan Lozano

Bij Beerschot: 1973-1979

Een fenomeen, anders kan je Juan Lozano niet omschrijven. Een balkunstenaar die alles kon met het leer. De Spanjaard groeide op in de buurt van het Kiel en zou zijn carrière lanceren bij Beerschot. Onnavolgbare dribbelaar die later nog onder meer bij Anderlecht en Real Madrid voetbalde.

Juan Lozano © Belga Image

Luciano Da Silva

Bij Beerschot: 2000-2007

Spectaculaire Braziliaanse keeper met katachtige reflexen die in doel stond toen Germinal Beerschot in 2005 de beker won. Erg geliefd bij het publiek. In het seizoen 2005/06 werd Luciano verkozen tot Gouden Rat, een prijs die wordt toegekend door de supporters aan beste clubspeler van het seizoen.

Luciano Da Silva © Belga Image

Emanuel Sanon

Bij Beerschot: 1974-1980

Technisch uitmuntende balgoochelaar, op dat vlak misschien wel een van de beste die Beerschot ooit gehad heeft. De Haïtiaan, die 'de Zwarte Cruijff' genoemd werd, kreeg soms het verwijt te solistisch te voetballen, maar met zijn innemende persoonlijkheid veroverde hij alle harten. Won in 1979 de Belgische beker met Beerschot.

Emanuel Salon © gf

Simon Tahamata

Bij Beerschot: 1987-1990

Technisch briljante voetballer die in de herfst van zijn carrière naar Beerschot kwam. Toen hij in zijn beginperiode op het Kiel een paar weken na elkaar minder presteerde werd hij door de Beerschotsupporters geprikkeld. De fans hingen een spandoek aan de omheining met de woorden "Ssst... Simon slaapt". Schoot daarna bij vlagen wakker.

Simon Tahamata © gf

Arto Tolsa

Bij Beerschot: 1969-1979

Finse centrale verdediger die tien jaar bij Beerschot voetbalde. Goeie organisator die ouderwets hard kon ingrijpen. Won met de Ratten twee keer de beker van België, in 1971 en 1979. In 1971 maakte hij, in de 2-1 tegen STVV, het winnende doelpunt in de verlengingen.

Arto Tolsa © gf

Jan Tomaszewski

Bij Beerschot: 1978-1981

Tomek de clown werd hij genoemd. Op het Kiel waren ze gek van hem. Liet zich opmerken met een combinatie van knappe saves en frivole fratsen. Was ook geregeld in het Antwerpse nachtleven te spotten, vaak in het gezelschap van basketballegende Willy Steveniers.

Jan Tomaszewski © Belga Image

