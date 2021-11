Deze maand zou Lei Clijsters 65 jaar geworden zijn, maar hij is niet de enige tot de verbeelding sprekende kapitein die bij Malinwa actief was.

Arthur Sterckx (°6 april 1897 +21 maart 1978)

Sloot zich in 1907 aan bij Malinwa en speelde er tot 1933. Samen met zijn vijf broers vocht hij in Wereldoorlog I mee aan het front en overleefde er een gasaanval. De linksbuiten werd in zijn tijd bejubeld om zijn toewijding en zijn clubliefde. Tuur Sterckx scoorde in totaal 94 keer voor geel-rood. Na zijn spelersloopbaan kwam hij in het bestuur terecht en later werd hij ook lid van de raad van beheer.

Arthur Sterckx © Malinwa Statistics

August Hellemans (°21 juni 1907 +4 mei 1992)

Was de eerste speler van KV Mechelen die het tot Rode Duivel schopte en maakte zo met België de WK's van 1930 en 1934 mee. De polyvalente Gust debuteerde als 17-jarige in het eerste elftal van Malinois en speelde vooral in het begin van zijn carrière op verschillende plaatsen. Uiteindelijk bezette hij de centerhalfpositie en was hij zo de spil van de ploeg.

Arthur Hellemans © Belga Image

Albert De Cleyn (°28 juni 1917 +13 september 1990)

Legendarische aanvaller die zijn hele carrière bij KV Mechelen zou spelen en er een karrenvracht aan goals maakte: 466 doelpunten in 557 wedstrijden. 'Bert' werd twee keer topschutter in de Belgische eerste klasse: 1941/42 (34 goals) en 1945/46 (40 goals). De in Mechelen geboren spits leidde zijn team ook drie keer naar de titel: in 1943, 1946 en 1948.

Albert De Cleyn © Belga Image

Kamiel Van Damme (°17 december 1943)

Voetbalde in de jaren 60 en 70 in totaal dertien jaar bij Malinwa en was er later ook één seizoen trainer. De technisch begaafde middenvelder opereerde vaak achter de spitsen, deelde veel assists en pikte ook af en toe zijn goaltje mee. Echte Mechelaar die heel graag gezien is in de stad en aan wie de mensen goeie herinneringen hebben.

Kamiel Van Damme © Malinwa Statistics

Lei Clijsters (°6 november 1956 +4 januari 2009)

Kapitein in de verloren bekerfinales van 1991 (tegen Club Brugge) en 1992 (tegen Antwerp), maar vooral aanvoerder van Malinwa tijdens de met 1-0 gewonnen Europacup II-finale tegen Ajax in 1988. De libero leidde de geel-roden in 1988/89 ook naar de Belgische titel. Overleed op 52-jarige leeftijd in 2009 ten gevolge van kanker.

Lei Clijsters © Belga Image

Benny Asselberghs (°30 november 1956)

Nuttige flankverdediger en clubman die in de jaren 70 en 80 bij Malinwa speelde. Werd drie keer verkozen tot meest verdienstelijke speler van de club en droeg de aanvoerdersband van 1980 tot 1985.

Benny Asselberghs © Belga Image

Michel Preud'homme (°24 januari 1959)

Won met KV Mechelen de beker van België in 1987, Europacup II in 1988 en de titel in 1989. Volgde Lei Clijsters in 1992 op als kapitein van het team en bleef dat twee seizoenen. Werd na het WK 1994 verkozen tot beste keeper ter wereld en verhuisde toen naar Benfica.

Michel Preud'homme © Belga Image

Seth De Witte (°18 oktober 1987)

De charismatische verdediger/middenvelder werd in 2018/19 met KV Mechelen kampioen in 1B en won dat seizoen ook verrassend de beker met Malinwa. De Witte stond als aanvoerder op het veld in het Koning Boudewijnstadion toen KV Mechelen de maat nam van KAA Gent (1-2). De Witte voetbalde in totaal negen seizoenen bij KV Mechelen.

In samenwerking met het Malinwa Archief

Seth De Witte © Belga Image

