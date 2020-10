De maand oktober zit er zo goed als op en dus gaat Sport/Voetbalmagazine op zoek naar de beste speler en coach van de maand.

De speler en coach van de maand worden voor de helft door de lezers en voor de helft door de journalisten van Sport/Voetbalmagazine gekozen.

Speler van de maand

Jean Marcelin (Cercle Brugge)

Hij is nog maar twintig jaar, maar heeft wel al een prijskaartje van 10 miljoen euro rond zijn nek. Dat was het bedrag dat Monaco voor hem betaald aan Auxerre, vooraleer het hem neerzette bij Cercle Brugge. De Franse verdediger heeft nu al de allures van een leider in de organisatie van de aantrekkelijk spelende Vereniging. In de lucht, met de bal aan de voet of in de tegenaanval, de Fransman heeft alles om een geweldige verdediger te worden.

Xavier Mercier (OH Leuven)

Het is al de derde nominatie in evenveel maanden voor de spelverdeler van OH Leuven, die al het hele seizoen zijn ploeggenoten met zijn ogen dicht weet te bereiken. Twee assists tegen Zulte, omnipresent tegen Anderlecht en maker van het beslissende doelpunt tegen Club, de Fransman domineert het Belgische voetbal deze maanden.

Lior Refaelov (Antwerp)

In een kwartier tijd wist hij met de Great Old de Antwerpse derby helemaal naar zijn hand te zetten. Ook al wordt hij een jaartje ouder, toch blijft hij iedere week beslissend voor de club. Antwerp, dat geen punt liet liggen in oktober, heeft veel te danken aan zijn nummer 11, die heerst tussen de linies.

Arthur Theate (KV Oostende)

De jonge Belgische verdediger landde aan de kust zonder enige ervaring in het professioneel voetbal, maar wist zich in geen tijd in het team te spelen en is nu zelfs de leider van de Oostendse verdediging. Hij durft sterk in duel te gaan en is best handig met de bal aan de voet. Zonder meer een van de revelaties van dit seizoen.

Tarik Tissoudali (Beerschot)

Het moet niet makkelijk zijn, zo in de schaduw van die andere revelatie Raphael Holzhauser spelen, maar toch wist de flankaanvaller van Beerschot deze maand ook de schijnwerpers op zichzelf te richten. Hij was iedere wedstrijd gevaarlijk met zijn dribbels en onnavolgbare acties en kwam zo aan twee goals en drie assists (waarvan twee in de derby) in drie wedstrijden.

Coach van de maand

Marc Brys (OH Leuven)

De coach van Leuven is een van de kandidaten om zichzelf op te volgen. Het moet gezegd dat na de overwinningen op Standard en Gent en het gelijkspel tegen Genk, de manschappen van de Antwerpenaar hun bijnaam van Giant Killers alle eer hebben aangedaan in de zege tegen Club Brugge, nadat het ook al een gelijkspel uit de brand sleepte tegen Anderlecht. De gehergroepeerde verdediging, snedige counters en verzorgde stilstaande fase, zorgen ervoor dat OH Leuven nu bovenaan meedoet.

Paul Clement (Cercle Brugge)

Geholpen door de versterkingen uit Monaco, verzorgt de Vereniging het nodige spektakel in zijn matchen. Het won van een goed spelend Eupen, maar de hét moment van deze maand was de bolwassing van KAA Gent, door een 4-3-3 die de youngsters toelaat om het beste van hun kunnen te laten zien.

Ivan Leko (Antwerp)

Antwerp verloor niet in oktober en behaalde een eerste Europese succes in jaren. Dat kwam allemaal mede door de Kroatische coach die zich eindelijk geïnstalleerd lijkt te hebben in de Bosuil. Zijn 3-4-2-1 begint stilaan gerodeerd te raken en zorgt ervoor dat Jüklerod zijn offensieve zelve ka uitleven, Pieter Gerkens tussen de linies kan verschijnen en Lior Refaelov beslissend kan zijn. De verdediging blijft een probleem, maar het spektakel is er.

Jean Marcelin (Cercle Brugge)Hij is nog maar twintig jaar, maar heeft wel al een prijskaartje van 10 miljoen euro rond zijn nek. Dat was het bedrag dat Monaco voor hem betaald aan Auxerre, vooraleer het hem neerzette bij Cercle Brugge. De Franse verdediger heeft nu al de allures van een leider in de organisatie van de aantrekkelijk spelende Vereniging. In de lucht, met de bal aan de voet of in de tegenaanval, de Fransman heeft alles om een geweldige verdediger te worden.Xavier Mercier (OH Leuven)Het is al de derde nominatie in evenveel maanden voor de spelverdeler van OH Leuven, die al het hele seizoen zijn ploeggenoten met zijn ogen dicht weet te bereiken. Twee assists tegen Zulte, omnipresent tegen Anderlecht en maker van het beslissende doelpunt tegen Club, de Fransman domineert het Belgische voetbal deze maanden. Lior Refaelov (Antwerp)In een kwartier tijd wist hij met de Great Old de Antwerpse derby helemaal naar zijn hand te zetten. Ook al wordt hij een jaartje ouder, toch blijft hij iedere week beslissend voor de club. Antwerp, dat geen punt liet liggen in oktober, heeft veel te danken aan zijn nummer 11, die heerst tussen de linies. Arthur Theate (KV Oostende)De jonge Belgische verdediger landde aan de kust zonder enige ervaring in het professioneel voetbal, maar wist zich in geen tijd in het team te spelen en is nu zelfs de leider van de Oostendse verdediging. Hij durft sterk in duel te gaan en is best handig met de bal aan de voet. Zonder meer een van de revelaties van dit seizoen. Tarik Tissoudali (Beerschot)Het moet niet makkelijk zijn, zo in de schaduw van die andere revelatie Raphael Holzhauser spelen, maar toch wist de flankaanvaller van Beerschot deze maand ook de schijnwerpers op zichzelf te richten. Hij was iedere wedstrijd gevaarlijk met zijn dribbels en onnavolgbare acties en kwam zo aan twee goals en drie assists (waarvan twee in de derby) in drie wedstrijden.Marc Brys (OH Leuven)De coach van Leuven is een van de kandidaten om zichzelf op te volgen. Het moet gezegd dat na de overwinningen op Standard en Gent en het gelijkspel tegen Genk, de manschappen van de Antwerpenaar hun bijnaam van Giant Killers alle eer hebben aangedaan in de zege tegen Club Brugge, nadat het ook al een gelijkspel uit de brand sleepte tegen Anderlecht. De gehergroepeerde verdediging, snedige counters en verzorgde stilstaande fase, zorgen ervoor dat OH Leuven nu bovenaan meedoet.Paul Clement (Cercle Brugge)Geholpen door de versterkingen uit Monaco, verzorgt de Vereniging het nodige spektakel in zijn matchen. Het won van een goed spelend Eupen, maar de hét moment van deze maand was de bolwassing van KAA Gent, door een 4-3-3 die de youngsters toelaat om het beste van hun kunnen te laten zien.Ivan Leko (Antwerp)Antwerp verloor niet in oktober en behaalde een eerste Europese succes in jaren. Dat kwam allemaal mede door de Kroatische coach die zich eindelijk geïnstalleerd lijkt te hebben in de Bosuil. Zijn 3-4-2-1 begint stilaan gerodeerd te raken en zorgt ervoor dat Jüklerod zijn offensieve zelve ka uitleven, Pieter Gerkens tussen de linies kan verschijnen en Lior Refaelov beslissend kan zijn. De verdediging blijft een probleem, maar het spektakel is er.