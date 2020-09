Iedere maand kiest Sport/Voetbalmagazine de speler en coach van de maand. Stem hier op uw favorieten voor augustus!

De speler en coach van de maand worden gedeeltelijk door de lezers en journalisten van Sport/Voetbalmagazine gekozen.

Speler van het Jaar

Ali Gholizadeh (Charleroi)

Voor de dribbelvaardige Iraniër voelt dit seizoensbegin wel aan als het begin van het jaar van de bevestiging. In alle aanvallen van Charleroi, zit Gholizadeh aan de basis met zijn vista en uitzonderlijke linkervoet om zijn aanvallers perfect te bedienen. Zo gaf hij al twee assists aan Kaveh Rezaei en één aan Shamar Nicholson. En daarbovenop laat hij ook het (afwezige) publiek genieten van zijn dribbels. Het grote uithangbord van dit Charleroi, moet wel Gholizadeh zijn.

Raphael Holzhauser (Beerschot)

Enkele weken geleden nog onbekend voor zij die 1B niet volgen, heeft de blonde Oostenrijker al serieus van zich laten spreken tijdens de eerste weken van het nieuwe seizoen met vijf beslissende acties in vier wedstrijden. Met een buitengewone klasse begint hij aan zijn acties en rondt ze met een ijzige kalmte af. Op het Kiel boezemt zijn connectie met Marius Noubissi en Tarik Tissoudali alle verdedigingen angst in en dat leverde de Ratten al negen punten op.

Hervé Koffi (Mouscron)

Dat Mouscron een van de beste verdedigingen van de competitie heeft zonder zelf nog maar een keer te winnen, heeft het niet in het minst te danken aan zijn Burkinese sluitpost. Met ondertussen al 16 reddingen achter zijn naam, irriteerde de huurling van Lille onder meer de aanvallers van Antwerp en stopte zelfs twee opeenvolgende strafschoppen tegen KV Mechelen.

Xavier Mercier (OH Leuven)

Na enkele jaren in de anonimiteit van 1B, waren we bijna vergeten tot wat Xavier Mercier in staat is. De ex-speler van Kortrijk had nog geen maand nodig om zich opnieuw aan te passen aan de hoogste klasse, waar hij een sterk duo vormt met Thomas Henry vooraan in het systeem van Marc Brys in Leuven. Na een assist tegen Eupen en een goal tegen Charleroi zette de Fransman de kroon op zijn seizoensbegin met twee doelpunten tegen Waasland-Beveren waardoor hij nu bovenaan de topschuttersranglijst staat.

Nicolas Raskin (Standard)

Hij werd meteen in de basis gedropt bij de eerste wedstrijd van nieuwe coach Philippe Montanier en die kans liet hij niet liggen. Raskin toonde zich meteen als de leider van het middenveld van Standard. Als sluitstuk op het middenveld was hij sterk in de duels en precies in zijn intercepties en nadat Gojko Cimirot Samuel Bastien verving, kon hij zich zelfs offensief laten zien met twee assists tegen Beerschot.

Coach van de maand

Karim Belhocine (Charleroi)

Na zijn doorbraak van vorig seizoen, blijft Karim Belhocine alls wat hij aanraakt, veranderen in goud. Nadat hij Ryota Morioka op de 10 plaatste, nadat die vorig seizoen nog subliem was voor de verdediging, bezorgde net de Japanner Charleroi de overwinning tegen Club Brugge. Toen Shamar Nicholson problemen had op de flank, plaatste hij er twee spelers om Antwerp op de knieën te krijgen. Dat de groep alle doelpunten samen viert, toont de buitengewoon sterke sfeer in de kleedkamer in het Zwarte Land.

Hernan Losada (Beerschot)

Haast tegengesteld met zijn spel als professioneel voetballer, is de oude nummer 10 een coach die erg gesteld is op de verdedigende organisatie. Zijn verdediging met vijf man zorgt voor een stevig blok vanachter, terwijl hij veel vrijheid geeft aan zijn aanvallende tridente om het verschil te maken aan de andere kant van het veld. Sinds zijn aanstelling als T1 is Beerschot een moeilijk manoeuvreerbaar team geworden.

Philippe Montanier (Standard)

De Normandiër installeerde bij Standard zijn Franse orde om de verdedigende sector te stabiliseren die vorig jaar nog veel moeite had om de netten schoon te houden. Is die missie nu al geslaagd? In vier wedstrijden moest Arnaud Bodart zich nog maar één keer omdraaien. Daarmee heeft Standard, samen met Charleroi, de beste verdediging van de competitie. Aan de offensieve zijde was het voorlopig nog wat magertjes, mar de drie doelpunten tegen Beerschot zijn belovend.

