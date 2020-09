Iedere maand kiest Sport/Voetbalmagazine de speler en coach van de maand. Stem hier op uw favorieten voor september!

De speler en coach van de maand worden gedeeltelijk door de lezers en journalisten van Sport/Voetbalmagazine gekozen.

Speler van de maand

Jérémy Doku (RSC Anderlecht)

De pijlsnelle Belg wordt met de week ongrijpbaarder op zijn linkerflank en wordt ook steeds beslissender met drie assists en een doelpunt in drie matchen deze maand. De diamant van Neerpede is niet meer te stoppen.

Raphael Holzhauser (Beerschot)

De Oostenrijker werd al in augustus gekroond tot speler van de maand en ging in september gewoon door op zijn elan, maar moest wel een beetje inboeten op zijn statistieken. Na een slechte wedstrijd tegen Charleroi, waarin hij gemuilkorfd was door het sterke middenveld van de Zebra's, trok hij zijn statistieken terug op tegen Waasland-Beveren met twee assists.

Xavier Mercier (OH Leuven)

Net zoals Holzhauser, werd ook Mercier in augustus genomineerd voor speler van de maand. Maar in tegenstelling tot de middenvelder van Beerschot, wist Mercier nog beter te doen dan voordien met maar liefst 4 assists. Daarmee is de Fransman de beste aangever in 1A.

Paul Onuachu (KRC Genk)

In de laatste wedstrijd onder Hannes Wolf, de 5-2 tegen Beerschot, scoorde hij nog een penalty. Daarna scoorde de Nigeriaanse spits zowaar tweemaal tegen Mechelen en nog eens met het hoofd tegen KV Oostende. Onuachu heeft zo een gemiddelde van 1 doelpunt per 49 minuten.

Kaveh Rezaei (Charleroi)

De Iraanse spits van Charleroi leidde de Karolo's naar de laatste voorronde van de Europa League na een prachtige vrije trap tegen Partizan, maar dat was nog niet het hoogtepunt van Rezaei in september. Eerder zorgde hij nog voor de zege tegen Beerschot met twee doelpunten in een uitzonderlijke match.

Alexander Blessin is een van de genomineerden om coach van de maand te worden. © Belga Image

Coach van de maand

Alexander Blessin (KV Oostende)

Na een ietwat moeizaam seizoensbegin, raakt KV Oostende stilaan op toerental. Na het gelijkspel tegen Genk telt KVO zelfs al vijf opeenvolgende wedstrijden zonder nederlaag. De troepen van Blessin blinken uit in een indrukwekkende druk, nog maar weinig vertoond in het Belgisch voetbal en al zeker bij een team dat op voorhand leek te moeten strijden voor behoud. Het is allemaal de verdienste van de Duitse coach, die snel het team naar zijn hand zette.

Marc Brys (OH Leuven)

Dat de Leuvenaars hun tegenstanders vaak goed kunnen opvangen en zelfs ver van het eigen doel weten te houden, komt allemaal door het tactische genie van Marc Brys. Hij weet steeds nieuwigheden te vinden bij stilstaande fases en is ook nog eens capabel genoeg om zich aan te passen aan zijn spelers en de tegenstander. De Antwerpenaar leidde zijn ploeg zelfs voorbij Standard en KAA Gent tot in de top 8.

Philippe Clement (Club Brugge)

Het slechte begin van de regerende kampioen is alweer verleden tijd. Philippe Clement liet de diepte van zijn kern spreken en ziet daardoor iedere match weer andere gezichten schitteren. Na zeven speeldagen lijkt het spel wederom zoals vorig seizoen: winnen met veel doelpunten en weinig tegentreffers. Met de beste aanval en de beste verdediging is Club Brugge simpelweg de beste ploeg van de maand september.

Jérémy Doku (RSC Anderlecht)De pijlsnelle Belg wordt met de week ongrijpbaarder op zijn linkerflank en wordt ook steeds beslissender met drie assists en een doelpunt in drie matchen deze maand. De diamant van Neerpede is niet meer te stoppen.Raphael Holzhauser (Beerschot)De Oostenrijker werd al in augustus gekroond tot speler van de maand en ging in september gewoon door op zijn elan, maar moest wel een beetje inboeten op zijn statistieken. Na een slechte wedstrijd tegen Charleroi, waarin hij gemuilkorfd was door het sterke middenveld van de Zebra's, trok hij zijn statistieken terug op tegen Waasland-Beveren met twee assists. Xavier Mercier (OH Leuven)Net zoals Holzhauser, werd ook Mercier in augustus genomineerd voor speler van de maand. Maar in tegenstelling tot de middenvelder van Beerschot, wist Mercier nog beter te doen dan voordien met maar liefst 4 assists. Daarmee is de Fransman de beste aangever in 1A.Paul Onuachu (KRC Genk)In de laatste wedstrijd onder Hannes Wolf, de 5-2 tegen Beerschot, scoorde hij nog een penalty. Daarna scoorde de Nigeriaanse spits zowaar tweemaal tegen Mechelen en nog eens met het hoofd tegen KV Oostende. Onuachu heeft zo een gemiddelde van 1 doelpunt per 49 minuten.Kaveh Rezaei (Charleroi)De Iraanse spits van Charleroi leidde de Karolo's naar de laatste voorronde van de Europa League na een prachtige vrije trap tegen Partizan, maar dat was nog niet het hoogtepunt van Rezaei in september. Eerder zorgde hij nog voor de zege tegen Beerschot met twee doelpunten in een uitzonderlijke match.Alexander Blessin (KV Oostende)Na een ietwat moeizaam seizoensbegin, raakt KV Oostende stilaan op toerental. Na het gelijkspel tegen Genk telt KVO zelfs al vijf opeenvolgende wedstrijden zonder nederlaag. De troepen van Blessin blinken uit in een indrukwekkende druk, nog maar weinig vertoond in het Belgisch voetbal en al zeker bij een team dat op voorhand leek te moeten strijden voor behoud. Het is allemaal de verdienste van de Duitse coach, die snel het team naar zijn hand zette.Marc Brys (OH Leuven)Dat de Leuvenaars hun tegenstanders vaak goed kunnen opvangen en zelfs ver van het eigen doel weten te houden, komt allemaal door het tactische genie van Marc Brys. Hij weet steeds nieuwigheden te vinden bij stilstaande fases en is ook nog eens capabel genoeg om zich aan te passen aan zijn spelers en de tegenstander. De Antwerpenaar leidde zijn ploeg zelfs voorbij Standard en KAA Gent tot in de top 8.Philippe Clement (Club Brugge)Het slechte begin van de regerende kampioen is alweer verleden tijd. Philippe Clement liet de diepte van zijn kern spreken en ziet daardoor iedere match weer andere gezichten schitteren. Na zeven speeldagen lijkt het spel wederom zoals vorig seizoen: winnen met veel doelpunten en weinig tegentreffers. Met de beste aanval en de beste verdediging is Club Brugge simpelweg de beste ploeg van de maand september.