Naar aanleiding van de WK-kwalificatiematch tegen Tsjechië is Sport/Voetbalmagazine op zoek naar de beste Tsjechische voetballer die ooit in België heeft gespeeld. Wie is uw favoriet?

Bekijk onder de poll nog eens alle genomineerden.

1. Richard Culek

De centrale middenvelder speelde tussen 2000 en 2003 bij SK Lommel waarmee hij in 2001 promoveerde naar de eerste klasse én de bekerfinale speelde. Die verloor Lommel met 1-0 van Westerlo. Daarna voetbalde hij tot 2009 voor het toenmalige FC Brussels. In totaal heeft hij meer dan 150 wedstrijden in de Belgische eerste klasse op zijn teller.

Culek bij FC Brussels © Belga Image

2. Jan Koller

De laatste Tsjechische topvoetballer op de Belgische velden. De boomlange spits passeerde in 1996 langs Lokeren, waarna twee seizoenen bij Anderlecht hem naar Borussia Dortmund leidde. Daar maakte hij in vijf seizoenen 61 doelpunten en gaf hij 31 assists. Daarna volgden passages bij AS Monaco, Samara en Cannes. Koller was 91-voudig international met 55 doelpunten. Momenteel wordt zijn leven verfilmd, in februari 2022 is het resultaat te zien in de cinema.

Jan Koller bij Anderlecht © Belga Image

3. Josef Masopust

Wijlen Josef Masopust won in 1962 de Gouden Bal als Europees voetballer van het jaar. Het was een echte topvoetballer die met Dukla Praag acht landstitels won en met Tsjechoslowakije de WK-finale in Chili verloor van Brazilië. Als majoor in het leger belandde de 37-jarige Masopust bij Crossing Molenbeek, dat later fusioneerde met Schaarbeek. Na twee seizoenen op de bank stopte hij met voetballen, maar tien jaar later stond hij terug in België om Sporting Hasselt in de tweede klasse te trainen.

Josef Masopust © GETTY

4 Ondrej Mazuch

Na hem eerst een seizoen van Fiorentina te huren, trok RSC Anderlecht de centrale verdediger in 2010 definitief aan. In zijn eerste twee seizoenen speelde de viervoudige international telkens meer dan veertig wedstrijden en was hij met vijf doelpunten een wapen op hoekschoppen. Door een blessure aan de adductoren kwam hij in 2011/12 niet meer in actie en werd hij verkocht aan Dnjepr in Oekraïne.

Mazuch in actie voor Anderlecht © Belga Image

5. Jan Polák

De defensieve middenvelder ging tijdens de vorige zomer met voetbalpensioen. In 2007 kocht Anderlecht de toen 26-jarige Jan Polák tijdens zijn piekjaren van 1. FC Nuremberg, dat de DFB-Pokal won met hem als basisspeler. Na 3,5 seizoenen voor RSCA, waarin hij een landstitel, een beker en een supercup won, trok de Tsjech richting VfL Wolfsburg. Polák behaalde maar liefst 57 caps.

Jan Polak bij Anderlecht © Belga Image

6. Daniel Pudil

De veelzijdige linkspoot belandde in 2008, een jaar na zijn interlanddebuut, in Genk. In 3,5 seizoenen speelde hij maar liefst 148 wedstrijden en gaf hij gemiddeld ongeveer om de tien wedstrijden een assist. Op het EK van 2016 in Frankrijk maakte hij één van zijn 35 optredens voor de nationale ploeg tegen Turkije.

Daniel Pudil bij KRC Genk © Belga Image

7. David Rozehnal

Op zijn 23e trok de centrale verdediger van Sigma Olomouc uit zijn vaderland naar Club Brugge. Tussen 2003 en 2005 maakte hij het mooie weer bij blauw-zwart, waarna passages bij Paris Saint-Germain, Newcastle United, Lazio, Lille en Hamburger SV volgden. Vanaf 2015 speelde hij nog drie jaar voor het Weireldploegsje van Marc Coucke, waarmee hij play-off 1 behaalde en Europees voetbal tegen Marseille speelde.

Rozehnal in actie voor Club Brugge © Belga Image

8 Lambert Smid

Degradeerde in zijn eerste seizoen voor KSK Beveren naar de tweede klasse, maar promoveerde na een jaar alweer. De spelmaker was tussen 1996 en 2001 een vaste waarde bij de Oost-Vlaamse club. Van het Waasland trok hij naar RWDM, maar het Brusselse avontuur duurde maar een jaar tot de club in vereffening ging. Met meer dan honderd Belgische wedstrijden op de teller keerde hij in 2002 terug naar Tsjechië.

Smid in zijn jaartje bij RWDM © Belga Image

9. Roman Vonasek

In 1996 trok hij van de Tsjechische topclub Sparta Praag naar het vroegere KSC Lokeren. Daar zou hij 6,5 seizoenen vertoeven, waarna een korte uitleenbeurt aan Cercle Brugge en een seizoen bij KV Mechelen volgden. De middenvelder speelde in totaal 174 wedstrijden voor de Wase club en scoorde 34 keer. Na zijn profpensioen in 2003 ging hij terug in Tsjechië wonen.

Vonasek in actie voor Lokeren © Belga Image

10. Daniel Zítka

In 1999 arriveerde de 24-jarige Daniel Zítka in Lokeren, waar de doelman maar drie jaar zouden blijven. Hij maakte indruk en werd in 2002 opgepikt door recordkampioen Anderlecht. Zítka was in het Astridpark tot 2008 de vaste doelman, tot een zware blessure en een jongere Silvio Proto hem van het veld hielden. In 2006 werd hij verkozen tot Doelman van het Jaar. In 2010 keerde hij terug naar zijn land. Verder dan drie interlands schopte hij het niet, mede door de wereldklasse van Petr Cech.

Zitka bij Anderlecht © Belga Image

