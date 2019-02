Portret van Yannick Bolasie: rap, voetbal en gratis hamburgers

In tegenstelling tot beruchte wintertransfers uit het verleden - denk maar aan Demy de Zeeuw, Lazar Markovic, Stéphane Badji, Filip Djuricic, Alexander Büttner, Rolando, Marko Marin of Samuel Armenteros - heeft de komst van Yannick Bolasie in de laatste minuten van de wintermercato niet de kenmerken van een paniekaankoop. De methodiek waarmee de transfer tot stand kwam is haast identiek, maar het cv van de man overschaduwt dat van zijn voorgangers toen zij naar Brussel afzakten. Nog een verschil: de Congolees is meteen inzetbaar. Sinds augustus speelde hij 21 wedstrijden in de Championship voor Aston Villa en hij stond negen keer aan de aftrap in de laatste tien duels. Zijn twee doelpunten en vijf assists zijn aan de magere kant en geven aan dat hij niet meteen een killer is voor doel. Volgens enkele hardnekkige geruchten is Bolasie een spectaculaire waaghals die frivoliteit verkiest boven efficiëntie. Hij is een buitenbeentje in het moderne voetbal waar enkel rekening gehouden wordt met de verhouding tussen de gespeelde minuten en het aantal beslissende acties. Maar het is algemeen bekend dat de Premier League de competitie bij uitstek is waar alles door de vingers wordt gezien voor artiesten die in staat zijn om het publiek in vervoering te brengen met een geniale uitspatting. Wel, Bolasie is een van hen.

