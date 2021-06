Jan Vertonghen neemt het zondagavond met de Rode Duivels op tegen Portugal, het land waar hij al een jaar speelt. 'Voor mij is de match nog iets specialer dan voor de gemiddelde Rode Duivel', beaamt de recordinternational. 'Omdat ik al een jaar voor Benfica speel, ken ik de tegenstand uiteraard wat beter.'

'Dit is de sterkste generatie die ze in lange tijd gehad hebben. Op elke positie hebben ze spelers die in de grote competities om de knikkers spelen. '

'Portugal lijkt wel de rode draad in mijn carrière te zijn. Ik heb mijn eerste interland tegen hen gespeeld en mijn honderste ook. Het is speciaal om hen nu zo vroeg in het toernooi te ontmoeten.'

'Portugal is een fantastisch land. De mensen zijn hier heel hartelijk en ik heb in korte tijd veel banden opgebouwd. Mijn kinderen gaan in Portugal naar school en die horen daar zoals de anderen voor Portugal te supporteren. Ik heb hen moeten uitleggen dat papa nu tegen Portugal speelt. Dat hebben ze nog niet goed begrepen.'

