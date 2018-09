'Positieve coaching teamleiders verbetert prestaties bij jonge voetballers'

De onderzoekers van de KU Leuven deden het experiment met 144 mannelijke voetballers tussen 12 en 17 jaar. De spelers werden in teams getest op passen en dribbelen en schieten en werden daarbij door hun aanvoerder op verschillende manieren gecoacht om de gevolgen daarvan op hun motivatie en prestaties in kaart te brengen.

De beste prestaties leverden ze wanneer ze door de leider van het team positief ondersteund en aangemoedigd werden met een lichaamstaal die vertrouwen en enthousiasme uitstraalt en met verbale feedback als 'Geweldige pass!', 'Goed gespeeld!', 'Doe zo voort!', 'Mooie controle!' en 'Als we zo voortdoen, zullen we makkelijk winnen!'

De slechtste prestaties leverden ze onder aanvoering van een captain die hen kritische feedback gaf met een lichaamstaal waaruit geen vertrouwen in zijn ploegmaats sprak en met prikkels als 'Zelfs mijn grootmoeder zou het beter kunnen!', 'Je niveau is echt slecht!', 'Hopeloos!', 'Zo kunnen we nooit winnen!' en 'Dat noem ik geen voetbal meer!'

De studie, concluderen de onderzoekers, levert experimentele ondersteuning op voor het belang van teamleiders op de intrinsieke motivatie en prestaties van hun ploeggenoten en voor het optimaal functioneren van het team. Het is niet alleen belangrijk dat coaches vooral positief coachen, het is ook belangrijk dat coaches investeren in aanvoerders die zich vooral richten op het positief benadrukken van de goede kwaliteiten van medespelers om een zo optimaal mogelijk prestatieklimaat te creëren.