Frank Vercauteren is de nieuwe hoofdtrainer van RSC Anderlecht. Hij vervangt de Welshman Simon Davies, die in de technische staf blijft als veldtrainer. Tegelijk wordt de Deen Frank Arnesen, die de functie van technisch directeur vervulde, bedankt voor bewezen diensten.

Frank Vercauteren moet Anderlecht uit het slop halen, hij ondertekende een contract voor 2,5 seizoenen.

Nadat hij afscheid heeft genomen bij zijn huidige club Oud-Heverlee Leuven, zal hij vrijdag de verplaatsing naar Charleroi vanuit de tribunes volgen. Jonas De Roeck zal dan op de bank zitten. Vanaf volgende week neemt hij zijn taak als T1 op.

'Laat het duidelijk zijn dat Vincent Kompany als speler-manager de playstyle en voetbalvisie van RSC Anderlecht blijft belichamen,' verduidelijkt sportief directeur Michael Verschueren. 'Met Franky Vercauteren krijgt hij nu een ervaren coach die als T1 vanzelfsprekend de volledige verantwoordelijkheid op wedstrijddagen zal dragen, en ook een klankbord zal zijn voor de vele uitdagingen van zijn vernieuwend project.'

'Ik ben heel tevreden dat ik opnieuw thuiskom', zegt de voormalige Rode Duivel. 'Anderlecht staat op een belangrijk kruispunt in de clubgeschiedenis. Met de komst van Vincent (Kompany, red) wordt de voetbalfilosofie helemaal opnieuw uitgetekend zoals het bij Anderlecht past.

'We delen dezelfde visie en tegenover mijn coachingervaring, zet Vincent dan weer een vernieuwende spelstijl, een enorme dynamiek en zijn ervaring en charisma waarmee hij de jongens op het veld ongelofelijk kan coachen. Voor mij is het de perfecte synergie. Ik ken Vincent uiteraard ook goed. Als jeugdspeler, als jonge prof destijds bij Anderlecht toen ik hier coach was.'

'Wat we nu vooral moeten doen, is samen opnieuw matchen winnen. Ik zal proberen de juiste keuzes te maken en de juiste accenten te leggen. Geef dit Anderlecht nog wat tijd en er zal iets moois ontstaan.'

Volgens de club is Vercauteren 'een man van het huis, met een enorme voetbalbagage en een onmiskenbare kennis van de Belgische competitie. Frank is iemand die met de jeugd wil en kan werken, dat heeft hij in het verleden meermaals bewezen. Bovendien staat hij ook voor attractief en offensief voetbal. In de gesprekken is duidelijk gebleken dat hij de visie, die Kompany binnen deze club opnieuw heeft geïnstalleerd, volledig wil onderschrijven en verder wil helpen ontwikkelen', legt Verschueren uit.

Exit Arnesen

Arnesen was pas sinds het begin van het jaar in functie. Met het uitblijven van de resultaten groeide ook de kritiek op Arnesen. Met 6 op 27 beleeft Anderlecht een historisch zwakke competitiestart.

Simon Davies wordt veldtrainer. 'Simon heeft zich van bij het begin enorm hard ingezet om zijn rol als T1 binnen deze structuur volwaardig op te nemen. We kunnen hem weinig verwijten, maar we moeten durven bijsturen, waar dat nodig is', gaat Verschueren verder. 'Simon kent perfect de voetbalprincipes die we in het team willen slijpen. En daarom is het belangrijk dat hij als veldtrainer zijn goeie werk blijft voortzetten, evident in functie van de opstelling en tactische richtlijnen die Franky voor ogen heeft.'