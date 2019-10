RSC Anderlecht heeft donderdag zijn technisch directeur Frank Arnesen (63) ontslagen. Tegelijk keert Frank Vercauteren terug naar het Lotto Park. Dat meldt Het Laatste Nieuws. De club heeft het nieuws intussen bevestigd.

Arnesen was pas sinds het begin van het jaar in functie. De aanstelling van de Deen kaderde in de vernieuwingsoperatie die onder speler-manager Vincent Kompany werd ingezet. Met het uitblijven van de resultaten groeide ook de kritiek op Arnesen. Met 6 op 27 beleeft Anderlecht een historisch zwakke competitiestart. De club rekent nu op Frank Vercauteren om de weg naar boven in te zetten. De Brit Nick Davies, tot nu toe de T1, wordt veldtrainer.

Vercauteren, voormalig Rode Duivel, verlengde deze zomer nog zijn contract bij 1B-club Oud-Heverlee Leuven, waar hij een duo vormde met trainer Vincent Euvrard. Net als Arnesen is Vercauteren (62) een ex-speler van Anderlecht. Hij was er ook al assistent- en hoofdtrainer en loodste de recordkampioen naar de titel in 2006 en 2007. 'Frank is iemand die met de jeugd wil en kan werken, dat heeft hij in het verleden meermaals bewezen. Bovendien staat hij ook voor attractief en offensief voetbal', klinkt het in een persbericht.

Vercauteren gaat vanaf volgende week aan de slag bij Anderlecht. De eerstvolgende match van paars-wit, dit weekend tegen Charleroi, zal hij nog volgen vanuit de tribunes.