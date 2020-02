De lezers van Sport/Voetbalmagazine verkozen Michel Preud'homme tot de beste trainer van de laatste twintig jaar in België. Onder meer Paul-José Mpoku en Milan Jovanovic getuigen over de veelbesproken coach.

Paul-José Mpoku speelde 64 duels onder de orders van MPH bij Standard (2018-2019). Hij getuigt: 'Michel is eerst en vooral een trainer die veeleisend is voor zichzelf. Bijgevolg is hij dat ook voor zijn spelers. Je hoeft niet lang met hem te werken om te begrijpen waarom hij overal prijzen heeft gewonnen. In feite doet hij wat anderen niet doen. Op tactisch vlak is hij zijn tegenstander altijd een stap voor. Dat heeft hij te danken aan zijn dagelijkse discipline.'

'Vorig seizoen, toen Emilio Ferrera hier nog was, leidde hij niet op regelmatige basis de trainingen. Voor ik vertrok, was hij elke dag aanwezig op het trainingsveld. Het is hoe dan ook een harde werker. Een ander pluspunt bij hem is dat hij aanspreekbaar is. Zijn deur staat altijd open voor een gesprek.'

'Hij heeft mij doen afzien'

Milan Jovanovic speelde 67 duels onder Preud'homme, in zijn eerste periode als coach bij Standard (2006-2008). Jovanovic: 'Michel staat voor mij in de eerste plaats synoniem met afbeeldingen. Foto's die ik als kind in mijn stickeralbum van Panini plakte. Alleen al daarom dwong hij veel respect af toen hij mijn coach werd bij Standard. Met de tijd ben ik de trainer beginnen te ontdekken. Hij leek wel uitgehongerd. Hij kon een extreem ernstige pose aannemen op het veld, maar daarnaast was hij zo charmant. Hij was in staat de boel in brand te steken, hoog in de toeren te gaan, maar hij kon even snel overschakelen naar een glimlach als we eenmaal in de kleedkamer zaten.'

'Hij heeft mij wel doen afzien. Gedurende mijn twee seizoenen met hem heb ik haast alles gespeeld. Ik werd nauwelijks vervangen. En op elke training verwachtte hij dat ik 200 procent scherp stond. Met Michel werken heeft mij veel energie gekost. Ik heb er zelfs een paar dingen voor moeten opofferen. Maar ik denk dat ik hem op het beste moment in mijn carrière ben tegengekomen. Ik was toen nog jong,' lacht de flamboyante Serviër.

'Michel deelt geen cadeaus uit, pseudovedetten krijgen geen voorkeursbehandeling. Dieumerci Mbokani en ik werden op dezelfde manier behandeld als de rest. Soms is het uiteraard vermoeiend om met zo'n strenge coach te werken. Maar wat valt er te zeggen als die werkmethode overwinningen oplevert? Hij doet mij denken aan László Bölöni. Hij was in Roemenië ook een legende. En hij is ook een grote trainer geworden. Het zijn het soort trainers die respect opwekken door het uitzonderlijke charisma dat ze uitstralen.'

