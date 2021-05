Maandagavond werden in Brussel de Pro League Awards uitgereikt, waarvoor spelers onderling stemmen uitbrengen. Racing Genks Paul Onuachu, Oostende's Alexander Blessin en Club Brugge's Noa Lang mochten allen een prijs mee naar huis nemen.

Paul Onuachu is door zijn collega's tot Profvoetballer van het Jaar verkozen. De 26-jarige Nigeriaanse spits van Racing Genk, met liefst 33 goals topscorer in de Jupiler Pro League, ging Raphael Holzhauser (Beerschot) en Noa Lang (Club Brugge) voor.

'Dit betekent heel veel voor me', reageerde Onuachu. 'De Belgische competitie is een zware competitie en ik wou me hier echt bewijzen. Ik ben hier heel trots op en ben ook trots op mijn teammaten. Ik denk wel dat ze allemaal op mij gestemd hebben. Zelf heb ik dat ook gedaan', gaf hij toe. 'Je moet immers vertrouwen in jezelf hebben.'

Op de erelijst volgt Onuachu Hans Vanaken (Club Brugge) op. Vanaken mocht de trofee in 2019 in ontvangst nemen. Vorig jaar werden er wegens de pandemie geen awards uitgereikt.

Alexander Blessin trainer van het jaar

Alexander Blessin werd tot Trainer van het Jaar verkozen. De coach van KV Oostende kreeg de voorkeur op Vincent Kompany (RSC Anderlecht) en Philippe Clement (Club Brugge), de winnaar van 2019.

Blessin werd in juni 2020 aangesteld als trainer van Oostende. Het is voor de 47-jarige Duitser de eerste job als hoofdcoach. Eerder was hij bij de jeugd van Leipzig aan de slag. Met een vijfde plaats strandde Oostende afgelopen seizoen op een zucht van de Champions play-offs.

Belofte van het jaar

Noa Lang is tot Belofte van het Jaar verkozen. De 21-jarige Nederlandse aanvaller van Club Brugge, ook genomineerd voor Profvoetballer van het Jaar, kreeg de voorkeur op zijn teamgenoot Charles De Ketelaere en op Anouar Ait El Hadj (RSC Anderlecht).

Op de erelijst volgt Lang Yari Verschaeren (RSC Anderlecht) op.

Profvoetbalster en scheids van het jaar

Laura De Neve is maandag tot eerste Profvoetbalster van het Jaar verkozen. De 26-jarige verdedigster van RSC Anderlecht, dat een vierde keer op rij kampioen werd, werd boven haar ploeggenote Laura Deloose en Marie Minnaert (Club YLA) verkozen.

'Ik ben blij met deze individuele prijs, maar neem hem mee voor het hele team', reageerde de Red Flame 'Ik denk dat ze voor mij gekozen hebben omdat ik de kapitein van het team ben, maar hij is voor iedereen van Anderlecht.'

Jonathan Lardot ging op de Pro League Awards 2021 met de prijs voor beste scheidsrechter aan de haal. Nicolas Laforge en Lawrence Visser waren de andere genomineerden. Op de erelijst volgt Lardot de in 2019 verkozen Erik Lambrechts op. Zelf kreeg de 37-jarige Lardot de erkenning al eens in 2018.

Overige prijzen

Dante Vanzeir is de Speler van het Jaar in 1B. De 23-jarige winger van kampioen Union Sint-Gillis kreeg de voorkeur op topscorer Georges Mikautadze (Seraing) en Marlos Moreno (Lommel).

Een Lifetime Achievement Award was er voor Steven Defour. De 33-jarige middenvelder, 52 keer Rode Duivel en in 2007 Gouden Schoen, rondde afgelopen seizoen zijn carrière af bij KV Mechelen. 'Ik mis het voetbal niet', verklaarde de ex-speler van Genk, Standard, Porto, Anderlecht, Burnley en Antwerp. 'Mijn beslissing stond vast, het was op. Deze award doet me deugd, het toont dat ik toch wat voor het Belgisch voetbal betekend heb.'

Beerschot-verdediger Jan Van den Bergh scoorde het mooiste doelpunt van het seizoen. Dat deed hij op 21 februari op het terrein van Racing Genk.

