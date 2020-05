Kampioen Club Brugge is uiteraard goed vertegenwoordigd in het elftal van het seizoen, dat door u en ons werd samengesteld.

Tussen de palen was er geen discussie: met zijn 16 clean sheets en slechts 13 tegengoals kon daar niemand anders staan dan Simon Mignolet.

Clinton Mata eigende zich met dezelfde overmacht de positie van rechtsachter toe. In de verdediging vinden we nog een blauw-zwarte speler terug: Simon Deli werd met 60 procent van de stemmen verkozen op de positie van centrale verdediger aan de linkerkant.

Naast de Ivoriaan haalde Vincent Kompany het nipt op Brandon Mechele. De achterlijn wordt vervolledigd met Nurio Fortuna, die symbool staat voor de verdedigende stabiliteit van Charleroi.

Net voor de defensie vinden we nog een Zebra: Marco Ilaimaharitra wordt steeds meer beschouwd als de sleutel op het middenveld van de Carolo's. Hij deelt het middenveld met twee spelers die het meer van hun creativiteit moeten hebben: Vadis Odjidja en tweevoudige Gouden Schoen Hans Vanaken.

Op de flanken staat Krépin Diatta op rechts en Nacer Chadli op links. Die laatste kan uitzonderlijke cijfers voorleggen: 8 goals en 5 assists in 1200 speelminuten. In de spits haalt Jonathan David het van Dieumerci Mbokani.

Het Sport/Voetbalmagazine Team van het Seizoen © Redactie

De top 3 per positie: Keeper: Mignolet 73% - Van Crombrugge 16% - Bodart 6% Rechtsachter:Mata 80% - Maehle 9% - Kaboré 5% Centrale verdediger rechts:Kompany 42% - Mechele 37% - Vanheusden 15% Centrale verdediger links:Deli 60% - Hoedt 14% - Dessoleil 13% Linksachter:Nurio 43% - Sobol 22% - Gavory 20% Defensieve middenvelder:Ilaimaharitra 41% - Owusu 26% - Balanta 17% Centrale middenvelder:Odjidja 35% - Bastien 25% - Vormer18 % Offensieve middenvelder: Vanaken 76% - Vlap 12% - Amallah7 % Rechterwinger:Diatta 70% - Ito 13% - Carcela 8% Linkerwinger:Chadli 50% - Lamkel Zé 32% - Storm 7% Spits:David 60% - Mbokani 32% - Dennis 5%

Vrijdag maken we de winnaar in onze laatste categorie bekend: speler van het seizoen.

