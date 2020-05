De Canadese aanvaller van KAA Gent verplettert de concurrentie, zo blijkt uit de stembiljetten van de lezers en de redactie van Sport/Voetbalmagazine.

Topschutter en ook al op het podium bij de beste assistgevers van de competitie, Jonathan David is nog maar net 20 en toch kan hij al een uitzonderlijke cijfers voorleggen.

Nadat hij in 2018 in Gent was neergestreken, sloot hij zijn eerste seizoen af met 14 goals, waarvan hij er 4 maakte in play-off 1. Desondanks bleef zijn naam toch in de schaduw van Sander Berge, Yari Verschaeren en Zinho Vanheusden, wanneer de meest beloftevolle spelers op de Belgische velden ter sprake kwamen.

Een jaar en 23 doelpunten later heeft de Buffalo de concurrentie met huid en haar opgegeten. De redactie van Sport/Voetbalmagazine was unaniem: iedereen zette hem op nummer één als 'belofte van het seizoen'. Ook bij de lezers haalde David de meerderheid van de stemmen binnen. Er kon gekozen worden uit een voorselectie van vijf spelers die dit seizoen in de Jupiler Pro League actief waren en geboren waren na 1 januari 1999.

Voor plaats nummer twee was het een hevige strijd tussen Krépin Diatta, Jérémy Doku en Charles De Ketelaere. Het was uiteindelijk de blauw-zwarte Belg, vooral dankzij de input van de lezers (die voor 50 procent meetelde in het eindresultaat), die aan het langste eind trok.

Het klassement: Jonathan David (KAA Gent): 53% Charles De Ketelaere (Club Brugge): 16% Jérémy Doku (Anderlecht): 15% Krépin Diatta (Club Brugge): 10% Zinho Vanheusden (Standard): 6%

Dinsdag maken we het klassement van de beste doelman van het seizoen bekend.

