Een jaar na zijn titel met KRC Genk doet Clement het kunstje over bij Club Brugge.

De laatste die dat voor elkaar kreeg, was Aimé Anthuenis. Hij was ook vertrekken bij Genk en bezorgde een jaar later de titel aan Anderlecht.

Philippe Clement ging van Limburg naar Club Brugge, een huis dat hij heel goed kende, aangezien hij er speler was geweest én assistent van Michel Preud'homme. Blauw-zwart is al zijn derde club in drie jaar tijd als T1.

Met een goed gewapende ploeg domineerde Clement de competitie. Hij installeerde een rotatiesysteem zodat alle spelers bij de zaak betrokken bleven. Alleen Mbaye Diagne viel uit de boot na zijn 'optreden' in Parijs. Maar dat deerde Clement niet: hij kreeg van onze redactie en onze lezers 44 procent van de stemmen.

Ook Karim Belhocine, de nummer twee in de lijst, maakte indruk. Hij slaagde er met brio in om Felice Mazzu bij Charleroi op te volgen. Wie weet waar de Zebra's geëindigd zouden zijn, mocht de competitie afgewerkt zijn?

Het podium wordt vervolledigd door Bernd Storck, auteur van een nieuw mirakel bij een al veroordeeld Cercle.

Klassement: Philippe Clement (Club Brugge): 44% Karim Belhocine (Charleroi): 34% Bernd Storck (Cercle Brugge): 10% Jess Thorup (KAA Gent): 9% Wouter Vrancken (KV Mechelen): 2%

Donderdag maken we het elftal van het seizoen bekend.

