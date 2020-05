Na negen seizoenen in Engeland kwam de Rode Duivel terug naar België. En hij zette een glansprestatie neer bij Club Brugge.

Het is misschien het meest opvallende contrast tussen de laatste twee titels van Club Brugge. Waar Ivan Leko vijf doelmannen versleet tijdens het seizoen 2017/18, heeft Club Brugge in de persoon van Simon Mignolet sereniteit tussen de palen gevonden. De Belg kwam terug naar België omdat hij zich bij Liverpool gebarreerd zag door Alisson.

In 27 competitiematchen hield Mignolet 16 keer de nul. Hij incasseerde slechts 13 goals en verpersoonlijkte daarmee de defensieve stevigheid van blauw-zwart. Sinds het vertrek van Mathew Ryan is er geen enkele keeper in geslaagd om zo soeverein te zijn op Belgische bodem.

Verkozen met 55 procent van de stemmen van de redactie van Sport/Voetbalmagazine en met 48 procent van de stemmen van de lezers, liet Big Si geen kans aan zijn concurrenten.

Op de tweede plaats volgt Hendrik Van Crombrugge, die profiteerde van het moeilijke seizoen van Anderlecht om te tonen dat hij nog altijd goeie parades in huis heeft.

Het podium wordt vervolledigd door Arnaud Bodart, een ontdekking dit seizoen op Sclessin waar Vanja Milinkovic-Savic een fiasco bleek.

Het klassement Simon Mignolet (Club Brugge): 51% Hendrik Van Crombrugge (Anderlecht): 27% Arnaud Bodart (Standard): 10% Nicolas Penneteau (Charleroi): 6% Sinan Bolat (Antwerp): 6%

Woensdag leest u wie er tot trainer van het seizoen verkozen is.

