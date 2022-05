Met tweevoudig winnaar Hans Vanaken (2018 en 2019) en Charles De Ketelaere zitten er slechts twee spelers van landskampioen Club Brugge bij de elf genomineerden voor de trofee voor de Profvoetballer van het Jaar. De winnaar wordt maandagavond bekendgemaakt op de Pro League Awards.

Van doelman Simon Mignolet en Noa Lang is er geen spoor bij de elf genomineerden. Ook Genkenaar Paul Onuachu, de winnaar van vorig seizoen en de huidige Gouden Schoen, haalde de uiteindelijke lijst van elf niet. Wel zijn er vier spelers van vicekampioen Union terug te vinden: aanvoerder Teddy Teuma, middenvelder Casper Nielsen, en de aanvallers Dante Vanzeir en Deniz Undav. Antwerp-doelman Jean Butez, Ebbenhouten Schoen Tarik Tissoudali (AA Gent), Genkenaar Junya Ito, OHL-aanvoerder Xavier Mercier en Truienaar Christian Brüls zijn de overige genomineerden.

Voor de trofee voor Jonge Profvoetballer van het Jaar zijn De Ketelaere, Sergio Gomez (RSC Anderlecht) en Rabbi Matondo (Cercle Brugge) genomineerd. Anderlecht-vedette Tessa Wullaert, collega-Red Flame Marie Minnaert, die komend seizoen Club YLA verlaat voor paars-wit, en OHL-revelatie Marie Detruyer zijn de drie genomineerden voor de trofee voor de Profvoetbalster van het Jaar. Vorig jaar werd voor het eerst een trofee uitgereikt voor de beste speelster. Die ging toen naar Anderlecht-verdedigster Laura De Neve.

Ook zal er een trofee worden uitgereikt aan de 'Speler van het Jaar' in 1B. Met Lukas Van Eenoo (Westerlo), Lyle Foster (Westerlo) en Nicolas Rommens (RWDM) werden drie genomineerden bekendgemaakt.

Behalve bovenstaande awards, worden maandag ook de Coach van het Jaar, beste scheidsrechter, de 'Toro Groundsman Award' en de 'Football & Community Award' uitgereikt. 'We eren ook een bijzonder figuur uit het Belgisch voetbal met een Lifetime Achievement Award', klinkt het in een mededeling van de Pro League. Op de website kon er ook gestemd worden voor het mooiste doelpunt.

Van doelman Simon Mignolet en Noa Lang is er geen spoor bij de elf genomineerden. Ook Genkenaar Paul Onuachu, de winnaar van vorig seizoen en de huidige Gouden Schoen, haalde de uiteindelijke lijst van elf niet. Wel zijn er vier spelers van vicekampioen Union terug te vinden: aanvoerder Teddy Teuma, middenvelder Casper Nielsen, en de aanvallers Dante Vanzeir en Deniz Undav. Antwerp-doelman Jean Butez, Ebbenhouten Schoen Tarik Tissoudali (AA Gent), Genkenaar Junya Ito, OHL-aanvoerder Xavier Mercier en Truienaar Christian Brüls zijn de overige genomineerden. Voor de trofee voor Jonge Profvoetballer van het Jaar zijn De Ketelaere, Sergio Gomez (RSC Anderlecht) en Rabbi Matondo (Cercle Brugge) genomineerd. Anderlecht-vedette Tessa Wullaert, collega-Red Flame Marie Minnaert, die komend seizoen Club YLA verlaat voor paars-wit, en OHL-revelatie Marie Detruyer zijn de drie genomineerden voor de trofee voor de Profvoetbalster van het Jaar. Vorig jaar werd voor het eerst een trofee uitgereikt voor de beste speelster. Die ging toen naar Anderlecht-verdedigster Laura De Neve. Ook zal er een trofee worden uitgereikt aan de 'Speler van het Jaar' in 1B. Met Lukas Van Eenoo (Westerlo), Lyle Foster (Westerlo) en Nicolas Rommens (RWDM) werden drie genomineerden bekendgemaakt. Behalve bovenstaande awards, worden maandag ook de Coach van het Jaar, beste scheidsrechter, de 'Toro Groundsman Award' en de 'Football & Community Award' uitgereikt. 'We eren ook een bijzonder figuur uit het Belgisch voetbal met een Lifetime Achievement Award', klinkt het in een mededeling van de Pro League. Op de website kon er ook gestemd worden voor het mooiste doelpunt.