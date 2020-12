Na het eerste weekend met de nieuwe regelgeving rond corona, heeft de Pro League twee kleine inbreuken geconstateerd. Er moeten twee boetes van 750 euro uitgedeeld worden, omdat de mondmaskerplicht op en naast het veld niet werd gerespecteerd.

Sinds dit weekend zijn nieuwe Covid-protocollen van kracht in het Belgisch profvoetbal. Die verbieden spelers onder meer om te knuffelen bij het vieren van een doelpunt of een zege. Spelers konden beboet worden met 750 euro, maar de sancties voor clubs konden oplopen tot 5.000 euro (1B) en zelfs 10.000 euro (1A). Het kwam de match delegate toe om inbreuken op de coronaprotocollen vast te stellen.

Uit de verslagen van afgelopen speeldag blijkt dat er twee inbreuken zijn geweest die aanleiding geven tot een sanctie. De Pro League maakt niet bekend in welke wedstrijden deze gebeurden, maar het betreft twee keer een inbreuk op de mondmaskerplicht op en naast het veld. Het management reageert tevreden, want concludeert dat de nieuwe regels goed zijn opgevolgd. Er zal nog wel op terughoudendheid aangedrongen worden bij de peptalk voor de aftrap.

'De Pro League zal voor de eerstvolgende wedstrijden de communicatie nog eens herhalen en clubs wijzen op een aantal aandachtspunten, zoals de peptalkcirkels voor de wedstrijd, maar algemeen zijn we erg tevreden over de inspanningen van de clubs, de spelers en staff', aldus CEO Pierre François. 'We zagen nog wel vreugdeuitbarstingen waar ternauwernood groepsknuffels vermeden werden, maar spelers en staff corrigeerden zichzelf, wat aantoont dat de nieuwe regels ingang gevonden hebben. We werken nu samen met onze clubs aan de opvolging voor de volgende speeldagen.'

