Volgend seizoen staat het WK in Qatar midden in het seizoen gepland. Wat zijn de plannen van de Pro League met 1A op dat moment?

Anderhalf jaar na het EK staat het WK in Qatar al op het programma. Niet tijdens de zomer - dan is het veel te warm in de oliestaat - maar wel tijdens de winter. Van 21 november tot 18 december, om precies te zijn.

November en december zijn echter erg intensieve maanden in de Europese voetbalcompetities. Om hun spelers toch naar de wereldbeker te kunnen sturen, moeten de verschillende liga's even op pauze gezet worden.

Vorige week maakte de Premier League al bekend dat het zo'n WK-break zal inlassen van 13 november tot 26 december, zodat naar oude traditie gevoetbald kan worden op Boxing Day. Dat betekent dat de nationale ploegen slechts een weekje voorbereiding krijgen met de spelers van de Premier League en, indien ze de finale halen, slechts acht dagen tijd hebben tussen het WK en de hervatting van de competitie.

Hoe zit het met de plannen voor de Jupiler Pro League op dat moment? 'De Pro League heeft een eerste voorstel besproken op de laatste raad van bestuur met gelijkaardige data als in de Premier League', vertelt woordvoerder Stijn Van Bever.

Voor 1A is de periode tussen midden november en eind december een periode met normaal gezien maar liefst zes speeldagen. Betekent dat dan dat de competitie nog vroeger zal aanvatten? 'We beginnen al erg vroeg, nog vroeger beginnen gaan we dus zeker niet doen', vervolgt Van Bever. 'Wat wel op tafel ligt, is een plan om de competitie wat te verlengen, tot ergens in juni.'

Op een definitieve beslissing van de Pro League is het nog even wachten. 'Het voorstel kan de komende weken goedgekeurd worden of pas na de volgende beheersraad op 14 oktober. Daar worden dan ook nog de details verder ingevuld.' Waar momenteel nog over gediscussieerd wordt, is de winterstop: gaat die nog door en hoe wordt die dan ingevuld? En ook over de startdatum van het seizoen 2023/24, als het komende seizoen later eindigt, is nog veel onduidelijkheid.

