Pro League beraadt zich over competitieformat: welke vier profclubs zouden afvallen?

In zijn hoedanigheid van voorzitter van de Pro League, de vereniging van profclubs, beraadt Marc Coucke zich over het bestaande competitieformat. Dat zorgt wel voor een spannende strijd om de prijzen, maar vertoont ook serieuze manco's, zoals een oersaaie play-off 2. De Anderlechtpreses beluisterde de voorbije maanden de standpunten van de verschillende groepen. Enerzijds zijn er de G5, de grote vijf (Anderlecht, Club Brugge, KAA Gent, KRC Genk en Standard), anderzijds zijn er de K11, de kleine elf (de rest van 1A) en ten slotte is er ook nog 1B. Sommige clubs willen bij het huidige systeem blijven, andere snakken naar een terugkeer naar een 'rechttoe-rechtaancompetitie' zonder play-offs. Bij dat laatste scenario circuleert ook het idee om te evolueren naar één profafdeling met bijvoorbeeld 20 clubs. Daarbij dreigen dus enkele 1B-clubs uit de boot te vallen. Hallo, Paul Van Der Schueren? De ex-CEO van Oud-Heverl...