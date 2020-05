De Algemene Vergadering van de Pro League riep Club Brugge vrijdag uit tot Belgisch kampioen van het seizoen 2019-2020. Hoewel de competitie wegens de coronacrisis een speeldag voor het einde van de reguliere fase werd stopgezet en er geen play-offs volgden, steekt blauw-zwart zijn zestiende titel op zak.

De 23 stemgerechtigde profclubs keurden het voorstel goed om het 1A-klassement van het seizoen 2019-2020 als volledig te beschouwen na 29 speeldagen, waardoor het ook als leidraad kan dienen voor de verdeling van Europese tickets. Het seizoen 2019-2020 zal volgens het voorstel weliswaar geen invloed hebben op de coëfficiënt.

Club Brugge mag zich officieel kampioen noemen. Blauw-zwart had met nog een speeldag voor de boeg al 15 punten voorsprong op eerste achtervolger AA Gent. Hoewel Waasland-Beveren zich theoretisch op de slotspeeldag nog kon redden, degradeert de club naar 1B.

Vanuit 1B komen drie ploegen nog in aanmerking om de plek van Waasland-Beveren in te nemen. Finalisten Beerschot en OHL moeten ten laatste op 31 mei laten weten of ze hun terugwedstrijd kunnen organiseren voor 2 augustus. Slagen ze daar niet in, gaat Westerlo als leider in het algemene klassement op naar de hoogste voetbalklasse.

Format blijft hetzelfde met ingekorte play-offs

Ook over het format van de komende seizoenen kwam een beslissing. Volgend seizoen zal 1A opnieuw uit 16 ploegen bestaan. Er zullen ook opnieuw play-offs afgewerkt worden, zij het eenmalig in een verkorte versie.

Na weken onderhandelen strandde de negenkoppige werkgroep van de Pro League donderdagavond op het status quo. Dat voorstel werd ook goedgekeurd. Volgend seizoen moet de Jupiler Pro League beginnen op 7 augustus, twee weken later dan gepland. 1A zal zoals de voorbije jaren bestaan uit 16 ploegen. Na 30 speeldagen volgen puntenhalvering en ingekorte play-offs. Er is nog steeds slechts één daler. Enkel de top vier strijdt voor de titel en Europese tickets, de nummers 5 tot en met 8 bikkelen ook nog om Europese deelname. Dat verkorte play-offsysteem blijft slechts een jaar overeind. Nadien keert men terug naar de bekende formule.

Wat de komende seizoenen betreft, werd bovendien beslist om economische dalers niet langer te vervangen in 1A tot het aantal eersteklassers is herleid tot minimaal 14 clubs. Dat betekent ook dat sportieve degradanten zich niet langer voor de groene tafel kunnen redden door andermans licentiedossier aan te vallen

Waasland-Beveren niet akkoord met degradatie

Met een ruime meerderheid van 84 procent werd Waasland-Beveren vrijdagavond door de algemene vergadering van de Pro League veroordeeld tot degradatie naar 1B. De Waaslanders zijn echter niet van plan zich daarbij neer te leggen.

Donderdagochtend was er voor Waasland-Beveren nog geen vuiltje aan de lucht. Een competitie met 18 ploegen in 1A leek in de maak, waardoor de sportieve degradatie afgewend werd. 'Wij zijn dan ook enorm verbaasd, al voelden we sinds donderdagavond nattigheid', aldus De Jonghe.

De enige juiste oplossing voor Waasland-Beveren was om voort te gaan met 18 ploegen in 1A. 'Dat we verder stappen zullen ondernemen is een vaststaand feit. Welke dat zijn, zullen we eerst intern bespreken. We zijn nog steeds strijdvaardig en zullen ons hier niet zomaar bij neerleggen. Voor ons wordt voetbal op het veld gespeeld. Jammer genoeg kan de competitie niet worden afgewerkt. Als we na 30 speeldagen tekortkomen, konden we ons daarbij neerleggen. Maar zolang er een kans is, moeten wij die ten volle kunnen benutten. Helaas kan dat niet op het veld. Een onafgewerkte competitie zou niet mogen beschouwd worden als definitief.'

De laatste keer dat een Belgische voetbalcompetitie voortijdig gestaakt werd, was tijdens de Tweede Wereldoorlog. 'En zelfs toen was de competitie nietig verklaard', zegt De Jonghe. 'Dit hoeft op zich niet te verbazen. Het probleem van de Pro League is bekend: elke club veegt liefst voor zijn eigen deur. We moeten ons stilaan toch vragen beginnen stellen over de samenstelling van de profliga.'

'Afzakken naar 1B, dat is geen geschenk. De voorbije jaren hebben we genoeg voorbeelden gezien van clubs die het niet gered hebben. Het is geen vanzelfsprekendheid om terug te stijgen naar 1A', besluit De Jonghe.

© Belga Image

Club seizoen lang autoritair

Met Philippe Clement, die het vorige seizoen KRC Genk knap naar de titel loodste, als opvolger van Ivan Leko begon Club afgelopen zomer met veel ambitie aan de nieuwe jaargang. Dat vertaalde zich meteen in de resultaten. De West-Vlamingen openden met drie zeges op rij, al volgden nadien drie opeenvolgende draws. Toch sloeg de twijfel bij blauw-zwart niet toe. Club kon zich intussen immers via de verraderlijke voorrondes, na zeges tegen Dinamo Kiev en LASK Linz, plaatsen voor de poules van de Champions League.

De kwalificatie voor het Kampioenenbal gaf vleugels en de troepen van Clement waren in eigen land nauwelijks af te stoppen. Alleen Antwerp kon de Armada uit Jan Breydel op de Bosuil in november een halt toeroepen (2-1). Het zou Clubs enige nederlaag in België van het seizoen zijn.

Ondertussen lieten de Bruggelingen ook in Europa van zich spreken. Blauw-zwart eindigde knap derde in de loodzware CL-poule met Paris Saint-Germain, Real Madrid en Galatasaray. Vooral de 2-2 in Santiago Bernabéu, waar Club een dubbele voorsprong in het slot weggaf, ging de wereld rond. In de zestiende finales van de Europa League, waarin club na de winter werd opgevist, was het vet wel van de soep. Na een 1-1 thuis tegen Manchester United volgde een 5-0 oplawaai op Old Trafford. Toen de coronacrisis de Jupiler Pro League midden maart stillegde, telde Club aan kop vijftien punten meer dan eerste achtervolger AA Gent. Zelfs een halvering van de punten in de play-offs leken Clement en co niet van een triomf te kunnen houden. FCB maakte zelfs nog kans op de dubbel, want het bereikte de finale van de Beker van België. Ook de kraker met Antwerp kon echter niet op zijn voorziene datum plaatsvinden wegens de pandemie. Het is voor Club de zestiende titel uit zijn geschiedenis. De vorige dateerde van het seizoen 2017-2018.

