De algemene vergadering van de Pro League heeft maandag met een tweederdemeerderheid een principeakkoord bereikt over twee belangrijke dossiers. Het huidige format in 1A - met 18 ploegen en verkorte play-offs - wordt met een jaar verlengd tot en met het seizoen 2022-2023. Daarnaast kreeg het management het mandaat om de integratie van beloftenteams in 1B en de hoogste nationale reeksen uit te werken.

Al maanden staan beide hete hangijzers hoog op de agenda van de Pro League, maar een stemming werd wegens gebrek aan voldoende draagvlak telkens op de lange baan geschoven. De verlenging van het huidige format tot en met 2022-2023 werd namelijk nadrukkelijk gekoppeld aan de integratie van de beloften. Technisch staan beide dossiers los van elkaar, maar politiek allerminst.

Er ligt al een tijdje een plan op tafel om de beloften van de profclubs te laten deelnemen aan de competitie in 1B en eerste en tweede nationale van het amateurvoetbal. De Pro League hoopte de U23-teams vanaf 2022-2023 te integreren. Dat zou vrijwillig zijn en met 'inschrijvingsgeld'. Vooral de G5-clubs zijn vragende partij, omdat het de ontwikkeling van hun talenten zou versnellen.

Als pasmunt om de K11-clubs over de streep te trekken, zou het format van 1A - met 18 ploegen en verkorte play-offs - met een seizoen verlengd worden tot 2022-2023. Heel wat ploegen vrezen bij de drie degradanten te horen als er komend seizoen opnieuw afgeslankt moet worden naar 16 clubs. Een jaartje extra uitstel, om na het moeilijk coronajaar financiële stabiliteit na te streven, klinkt dan als een wenkend perspectief.

Ook de amateurs roerden zich, want wilden in ruil voor de integratie van de beloften financiële tegemoetkoming, soepelere licentievoorwaarden en een extra stijger naar 1B. En dan waren er nog de 1B-clubs, die een verdere uitholling van hun reeks door het toevoegen van U23-teams ook niet meteen zagen zitten.

Na maanden palaveren, is er nu toch een principeakkoord gevonden. Volgend seizoen is er dus één rechtstreekse daler in de Jupiler Pro League, in plaats van de voorziene drie degradanten. Voor 1B betekent dat ook een extra kans op promotie, want net als afgelopen seizoen is er een barrageduel tussen de voorlaatste in 1A en de runner-up in 1B. Pas vanaf het seizoen 2023-2024 wordt in principe teruggekeerd naar een formule van 16 clubs in 1A. Veel hangt daarbij af van een bestelde audit naar de richting die het Belgisch voetbal best uitgaat. Het format maakt ook onderwerp uit van die studie.

Hoe de modaliteiten van de integratie van beloftenteams er moet uitzien, is nog niet helemaal duidelijk. Wel is zeker dat er volgend seizoen nog met acht ploegen in 1B gestart wordt, zonder beloften dus. Vanaf het seizoen 2022-2023 zouden er vier plekken in 1B, vier in eerste nationale en zes in tweede nationale vrijkomen voor de U23. Het staat elke profclub vrij een team in te schrijven, maar het gebeurt tegen betaling van een vast bedrag. Er worden sportieve paramaters (bijvoorbeeld op basis van de scores van het Elitejeugdlabel) vastgelegd om te bepalen in welke reeks de beloften van elk team zullen uitkomen.

De integratie van de beloften is wel nog onder voorbehoud. CEO Pierre François kreeg alvast het mandaat om de details verder uit te werken. 'De integratie van de U23-teams betekent een cruciale stap in de post-formatie en dus de opleiding van beloftevolle spelers in onze competities', klinkt het in een kort communiqué. Om 16 uur geeft de Pro League extra toelichting op een persconferentie.

