Vlaams minister van Sport Ben Weyts (N-VA) geeft de Antwerpse profvoetbalclubs groen licht om opnieuw te trainen op het grondgebied van de provincie en wedstrijden in eigen stadion te spelen. Daardoor kan de Jupiler Pro League komend weekend van start gaan, bevestig de Pro League woensdag. 'De Pro League zal er op toezien dat de competitie vlekkeloos van start gaat.'

Hoewel de strenge coronamaatregelen in Antwerpen woensdag werden versoepeld, kon gouverneur Cathy Berx eerder op de dag nog geen uitzondering voor het Antwerpse profvoetbal aankondigen. Daardoor bleven de Antwerpse profclubs Antwerp, Beerschot, KV Mechelen, Westerlo en Lierse, alsook Union Sint-Gillis in het ongewisse en was er onduidelijkheid over de geplande start van het profvoetbalseizoen in het weekend van 8 en 9 augustus.

Vlaams minister Weyts wachtte niet op zijn collega's van de Franstalige en Duitstalige gemeenschap, en besliste dat sportcompetities in Vlaanderen opnieuw mogen doorgaan. Ook in Antwerpen dus. 'De Pro League-clubs kunnen zo onmiddellijk de trainingen hervatten en de wedstrijden van dit weekend in de Jupiler Pro League vinden plaats, zoals voorzien', reageert de Pro League.

'De beslissing van de minister komt er op basis van de uitgewerkte protocollen, de gedetailleerde test- en opvolgingsprocedures en het voorbeeldige gedrag van de fans het voorbije weekend.' De Pro League laat weten nog extra richtlijnen uit te werken bovenop die protocollen.

'Onder meer wordt daarin opgenomen dat spelers elk vermijdbaar contact ook effectief dienen te vermijden, zoals na afloop van een wedstrijd of het scoren van een doelpunt. De maatschappelijke voorbeeldfunctie van professionele clubs wordt onderlijnd. De Pro League verbindt zich er toe deze bijkomende maatregelen duidelijk te briefen aan de clubs en zal er op toezien dat de Jupiler Pro League dit weekend vlekkeloos van start gaat, op en naast het veld.'

Hoewel de strenge coronamaatregelen in Antwerpen woensdag werden versoepeld, kon gouverneur Cathy Berx eerder op de dag nog geen uitzondering voor het Antwerpse profvoetbal aankondigen. Daardoor bleven de Antwerpse profclubs Antwerp, Beerschot, KV Mechelen, Westerlo en Lierse, alsook Union Sint-Gillis in het ongewisse en was er onduidelijkheid over de geplande start van het profvoetbalseizoen in het weekend van 8 en 9 augustus. Vlaams minister Weyts wachtte niet op zijn collega's van de Franstalige en Duitstalige gemeenschap, en besliste dat sportcompetities in Vlaanderen opnieuw mogen doorgaan. Ook in Antwerpen dus. 'De Pro League-clubs kunnen zo onmiddellijk de trainingen hervatten en de wedstrijden van dit weekend in de Jupiler Pro League vinden plaats, zoals voorzien', reageert de Pro League. 'De beslissing van de minister komt er op basis van de uitgewerkte protocollen, de gedetailleerde test- en opvolgingsprocedures en het voorbeeldige gedrag van de fans het voorbije weekend.' De Pro League laat weten nog extra richtlijnen uit te werken bovenop die protocollen. 'Onder meer wordt daarin opgenomen dat spelers elk vermijdbaar contact ook effectief dienen te vermijden, zoals na afloop van een wedstrijd of het scoren van een doelpunt. De maatschappelijke voorbeeldfunctie van professionele clubs wordt onderlijnd. De Pro League verbindt zich er toe deze bijkomende maatregelen duidelijk te briefen aan de clubs en zal er op toezien dat de Jupiler Pro League dit weekend vlekkeloos van start gaat, op en naast het veld.'