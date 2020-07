De Raad van Bestuur van de Pro League heeft maandag beslist om vrijdag 31 juli een nieuwe algemene vergadering te laten plaatsvinden. De Raad houdt vast aan competitie met 16 en play-offs, ondanks de beslissing van het BAS vorige week om - onder meer - de degradatie van Waasland-Beveren ongedaan te maken.

Na de uitspraak van het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) zal er op 31 juli nogmaals gestemd worden over de afwikkeling van het seizoen 2019-2020. Hetzelfde voorstel als wat het BAS vernietigde, zal ter stemming voorgelegd worden.

De Raad van Bestuur van de Pro League houdt vast aan competitie met 16 en play-offs. 'We zien niet in welke andere mogelijkheid de betere is', licht voorzitter Peter Croonen toe. 'Opnieuw komen we tot de conclusie dat er voor een competitie met 16 ploegen in 1A het meeste draagvlak is. Wat we ook zouden kiezen, elke beslissing zou aanleiding geven tot procedures. Daarom denken we dat het best is om bij onze beslissing van 15 mei te blijven.'

De algemene vergadering zal dus twee dagen voor de promotiefinale in 1B, opnieuw hetzelfde voorstel ter goedkeuring voorgeschoteld krijgen. Dat betekent: een competitie met 16 teams, zonder Waasland-Beveren en met OHL of Beerschot, en voor één seizoen verkorte play-offs. Er is opnieuw een meerderheid van 80 procent nodig om het voorstel goedgekeurd te krijgen. (Belga)

