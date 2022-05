Lorin Parys, de CEO van de Pro League, vraagt snel overleg nadat maandag bekendraakte dat gokreclame tegen het einde van dit jaar wellicht zo goed als verboden wordt in ons land. 'Dit voornemen - dat er zonder overleg kwam - snijdt meer dan 12 procent sponsorinkomsten weg op een ogenblik dat onze clubs meer dan 100 miljoen verlies maken', schreef de CEO van de belangenvereniging van de Belgische profclubs op Twitter.

Tegen eind dit jaar zou zowat alle reclame voor gokken moeten verdwijnen in ons land, zo staat in een nieuw koninklijk besluit van minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD). Gokreclame zal niet meer mogen op tv en radio, op websites en sociale media, in kranten en tijdschriften en op affiches in de straat. Een beslissing die ook gevolgen zal hebben voor de sportwereld, want ook sportsponsoring door gokbedrijven gaat als alles volgens plan verloopt op de schop. Tegen eind 2024 moeten alle gokmerken van de voetbal- en andere sporttruitjes verdwenen zijn. Intussen mogen gokbedrijven als sportsponsor enkel reclame maken door de merknaam of het logo te gebruiken, zowel op de shirts als in de stadions.

Parys reageerde kort nadien op Twitter. Verschillende Belgische profclubs laten zich immers met financieel lucratieve deals (op hun shirts) sponsoren door gokbedrijven. 'Omdat we onze verantwoordelijkheid nemen, hebben we als voetbalsector als eerste strenge overeenkomst met de overheid afgesloten om kansspelreclame te beperken en de kans op verslaving, die volgens Sciensano (Belgisch instituut voor gezondheid, red.) bij 0,9 procent van de bevolking bestaat, af te blokken', klinkt het.

De CEO van de Pro League wil dan ook snel samenzitten met de betrokken instanties. 'Dit voorstel dreigt meer mensen naar illegale goksites te leiden, zonder regulering. Dit voornemen - dat er zonder overleg kwam - snijdt meer dan 12 procent sponsorinkomsten weg op een ogenblik dat onze clubs meer dan 100 miljoen verlies maken. We vragen dus dringend overleg.'

Omdat we onze verantwoordelijkheid nemen, hebben we als voetbalsector als eerste strenge overeenkomst met de overheid afgesloten om:



- kansspelreclame te beperken,

- kans op verslaving, die vlg @sciensano bij 0,9% v/d bevolking bestaat, af te blokken. https://t.co/JPG7VlO1Ni — lorinparys (@lorinparys123) May 9, 2022

