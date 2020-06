De elf kleine clubs, de zogenoemde K11, hebben woensdagavond in een mail aan het management van de Pro League gevraagd de algemene vergadering van vrijdag uit te stellen.

De K11, de officieuze vereniging van de elf kleinere eersteklassers, verzamelde woensdagavond in het bondsgebouw om de violen te stemmen voor de Algemene Vergadering van de Pro League van vrijdag. De huidige situatie werd besproken, maar ook het voorstel van Cercle Brugge om 1A de komende twee seizoen met twintig ploegen af te werken kwam aan bod. De K11 erkende dat het een aantal juridische procedures oplost, maar beseft ook dat een competitie met twintig ploegen wellicht op weinig draagvlak kan rekenen.

Ondanks de eerdere beslissing rond een competitiestop en het format volgend seizoen, blijft het door de verschillende procedures die daartegen zijn aangespannen onduidelijk hoe het seizoen 2020-2021 er zal uitzien. Ook daarom vragen de K11 dat de algemene vergadering van vrijdag wordt uitgesteld tot er daaromtrent meer zekerheid is.

De Pro League ging vooralsnog niet in op het verzoek.

Werkgroep buigt zich over supporters

Ondertussen kwam donderdag een werkgroep bijeen om om te bepalen hoeveel supporters er straks opnieuw plaats mogen nemen in de voetbalstadions en onder welke veiligheidsvoorwaarden dat moet gebeuren.

De bal in de Jupiler Pro League rolt opnieuw vanaf 7 augustus, maar volle stadions zijn volgens de huidige richtlijnen van de Nationale Veiligheidsraad uitgesloten. Massa-evenementen zijn immers nog tot minstens 31 augustus verboden. Het coronavirus lijkt ons land echter steeds minder in zijn greep te hebben en dat biedt voetbalclub en -supporter perspectief. In de oorspronkelijke plannen van Vlaams minister van Sport Ben Weyts (N-VA) was al sprake om vanaf 1 augustus maximaal 2.000 supporters toe te laten met respect voor de anderhalve meter afstand.

Enkele Belgische topclubs maakten proactief al hun rekening, zo meldt Het Laatste Nieuws. Uitgaande van de sociale afstand gaan zij uit van een bezetting van 20 tot 25 procent vanaf 7 augustus. De Pro League wil bij voorkeur een uniform protocol en zette daarom een werkgroep op. Die komt donderdag voor het eerst samen en bestaat uit veiligheidscoördinatoren van profclubs, vertegenwoordigers van de voetbalcel van Binnenlandse Zaken en de politie. Er zal gewerkt worden aan richtlijnen omtrent het aantal toeschouwers, de selectie van fans, de manier waarop zij het stadion betreden met circulatieplannen, de ticketcontrole en andere fangerelateerde topics. Het protocol zal donderdag nog niet rond zijn, aldus de Pro League.

Ook de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) is bezig met een gedeeltelijke bezetting van het Koning Boudewijnstadion voor de wedstrijden van de Rode Duivels. Tussen september en november zijn zes Nations League-matchen en twee oefenduels gepland. België speelt minstens drie keer thuis.

