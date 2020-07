De CEO van de Pro League is ervan overtuigd dat hij de formule met zestien ploegen kan redden. Een woordje uitleg.

De Pro League, met Pierre François op kop, heeft er dus voor gekozen om het oordeel van het BAS niet te volgen en om de formule die gestemd werd op 15 mei te behouden. Namelijk: zestien ploegen in 1A met verkorte play-offs om een overvolle kalender te vermijden.

Om het geheel makkelijker verteerbaar te maken voor het BAS is de bedoeling om het verschil in behandeling tussen 1A (stopgezet) en 1B (de terugwedstrijd van de promotiefinale moet nog gespeeld worden) beter te motiveren. Daarbij zal een beroep gedaan worden op het verdict van de Belgische Mededingingsautoriteit.

Die laatste oordeelde dat Waasland-Beveren niet alles in het werk heeft gesteld om de 30e speeldag af te werken. De Pro League zal er ook aan herinneren dat het onmogelijk was, als gevolg van de beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad, om die laatste speeldag te laten doorgaan in de maand juli.

De beslissing van de Pro League was dus, in de ogen van zijn CEO, de eerlijkst mogelijke, als je ook nog rekening houdt met de eisen die opgelegd werden door het nieuwe mediacontract met Eleven Sports.

Op de volgende algemene vergadering van de Pro League op 31 juli, op acht dagen voor het begin van de competitie, hebben de leden van de raad van bestuur dus voor ogen om de stemming van 15 mei te valideren. Welke meerderheid is daarvoor nodig? Daarover lopen de meningen uiteen. Sommigen beweren dat een tweederdemeerderheid, zelfs van 80 procent, noodzakelijk is en dat die veel moeilijker te bekomen zal zijn dan 2,5 maand geleden.

Dat is niet de mening van Pierre François, die dinsdag in Le Soir liet optekenen dat volgens hem een meerderheid van 50+1 procent volstaat. De CEO van de Pro League denkt dus dat van de 44 stemmen die de 23 leden van de algemene vergadering van de Pro League vertegenwoordigen, er slechts 23 nodig zijn om de formule van het seizoen 2020/21 en de degradatie van Waasland-Beveren te bevestigen.

In het kamp van het behoud van de formule is het dus stemmen tellen. Als leden van de G5 zijn de stemmen van Genk, Standard, Gent en Anderlecht het drievoudige waard. Dat zijn er dus al 12. Zijn ook voorstanders: Charleroi, KV Kortrijk en Antwerp. Hun stem, als lid van de K11, telt dubbel. Tel daar nog de stem van Philippe Bormans bij, de vertegenwoordiger van Union, en je hebt al 19 van de 23 benodigde stemmen.

Het zal dus niet onmogelijk zijn om een meerderheid te vinden. Als Club Brugge overhaald kan worden om zijn drie stemmen in te zetten en als er nog een club uit de K11 bereid wordt gevonden om vóór te stemmen, dan is de buit al binnen.

Dan valt nog te bezien of het verdict van de algemene vergadering een nieuwe juridische procedure zal overleven. Pierre François bevond zich eerder al eens in het oog van de storm toen Football Leaks zijn rol in de komst van Monaco naar Cercle had onthuld en toen duidelijk werd dat hij ervan op de hoogte was dat Pini Zahavi aan de touwtjes trok bij Mouscron.

Het mandaat van François loopt af op 30 juni 2021, maar daar hoeft de oud-rechterhand van Luciano D'Onofrio bij Standard niet wakker van te liggen. François kreeg onlangs nog een functie in het beroepsorgaan van de UEFA.

