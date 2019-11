Vandaag/vrijdag werd het nieuwe stickerboek van Panini voor de Jupiler Pro League voorgesteld. Zowel de Pro League als Panini hopen niet dat het de laatste is met grote namen. 'Als de voordelen wegvallen, verliezen we de sterren.'

De Pro League en Panini hebben vrijdag het jaarlijkse stickerboek voor het voetbalseizoen 2019-2020 voorgesteld in het bondsgebouw in Brussel. Pierre François, CEO van de Pro League, hoopt dat het album ook de komende jaren nog vol Belgische voetbalvedettes kan staan. 'Als we de fiscale voordelen verliezen, dreigen sterren als Mehdi Carcela, Simon Mignolet en Ruud Vormer te vertrekken.'

Pierre François is verheugd met 'het bijzondere album', zo zei de CEO van de Pro League vrijdag bij de persvoorstelling van het Paniniboek. 'Ik ben niet pessimistisch, maar ik hoop dat het niet de laatste keer is dat er zo'n kwaliteitsvolle editie voor ons ligt. Als de fiscale en sociale voordelen voor onze clubs en spelers geschrapt worden, zullen de sterren van deze competitie niet meer te houden zijn.'

'We dreigen onze achtste plaats op de UEFA-clubranking te verliezen en de eerste plaats van de Rode Duivels op de FIFA-ranking is ook in gevaar. Je mag niet vergeten dat de meeste spelers van de nationale ploeg gevormd zijn in België. Ik hoop daarom dat dit stickerboek een manifest kan zijn voor onze Belgische competities.'

Het Panini-album is beschikbaar bij de dagbladhandelaar, maar ook in de supermarkt en online, voor 2,90 euro. Een stickerpakket kost 0,80 euro.