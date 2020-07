De Pro League laat zich een nieuwe visuele identiteit aanmeten. Na tien jaar past de vereniging van de professionele voetbalclubs zijn logo, website en slagzin aan. 'De Pro League moet een sterk merk worden, synoniem voor voetbal en passie', zegt woordvoerder Stijn Van Bever.

Samen met branding agency Mirror Mirror werd vertrokken van een wit blad. In de zoektocht naar een nieuwe visuele identeit vestigde de Pro League de aandacht op de essentie. Het resultaat is een beeldmerk dat focust op de kernactiviteit van de Pro League: één bal, twee teams. Dat uit zich ook in het logo, dat twee vormen tegenover elkaar plaatst met centraal een cirkel.

Brand agency Mirror Mirror is trots op het resultaat. 'Ons doel was de eigenheid en identiteit van de Pro League te vertalen naar een overkoepelende visuele identiteit. Eén die een perfecte vertaling is van waar de organisatie voor staat: passie, emotie, verbinding en lokaliteit. We creëerden een hedendaags, sterk beeldmerk dat zich ontplooit tot een dynamisch, visueel systeem.'

De visuele identiteit wordt vervolledigd door een nieuwe baseline: 'Dichter bij voetbal'. Die kan ook gepersonaliseerd worden tot pakweg 'Dichter bij Kompany' of 'Dichter bij Club Brugge', om de supporters individueel te betrekken bij het collectieve voetbalgebeuren. 'Deze baseline ademt waar we als Pro League voor willen staan', aldus woordvoerder Stijn Van Bever. 'De passie en de liefde voor onze ploegen, de sfeer op de tribunes, de intensiteit op het veld, de camaraderie in de tribunes, de zetel of op café. We brengen de fans dichter bij de clubs en de clubs dichter bij de fans, ook via de samenwerking met onze nieuwe mediapartner Eleven Sports. De Pro League moet een sterk merk worden, synoniem voor voetbal en passie.'

Met het frisse jasje wil de Pro League voorgoed uit de relatieve anonimiteit treden. Er werd daarom ook gekozen om scherpe kleuren als neongroen te gebruiken. De grafische vormgeving werd ook gestroomlijnd en zal vooral gebruikt worden als dynamisch element. De nieuwe visuele identiteit keert ook terug in de nieuwe website.

