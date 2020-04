De Europese voetbalbond dreigt ermee de Belgische clubs uit te sluiten van de UEFA-competities. 'Maar we zijn er vrij zeker van dat daar geen reglementaire basis voor is', reageert Pro League-woordvoerder Stijn Van Bever vrijdag.

Vrijdagochtend werd een conference call van ruim een uur belegd tussen UEFA, KBVB en Pro League. De bestuurders van het Belgische voetbal duidden hun motieven inzake volksgezondheid en de economische argumenten om een competitiestop te adviseren.

'Onze bestuurders gaven aan dat ze niet akkoord zouden gaan met een aanpak die liga's dwingt om hun competities verder te zetten in de huidige algemene gezondheidscrisis, op straffe van uitsluiting uit de Europese clubcompetities van het volgende seizoen', klinkt het in een communiqué van Pro League en KBVB.

Zowel de Pro League als de KBVB hekelen de dubbele moraal van de UEFA, die enerzijds dreigt met sancties voor het Belgisch voetbal en anderzijds de Wit-Russische voetbalinstanties niets in de weg legt om te blijven voetballen met volle tribunes. 'De KBVB en de Pro League zijn grote voorstanders van de solidariteit binnen het Europese voetbal. Net vanuit deze solidariteit pleitten onze vertegenwoordigers voor een beleid dat het mogelijk maakt om deze situatie aan te pakken met respect voor de specifieke context van elke liga', klinkt het.

'Soevereine beslissing'

In een reactie aan Belga zegt Pro League-woordvoerder Stijn Van Bever dat er geen enkele reglementaire basis is om de Belgische clubs uit te sluiten van UEFA-competities. 'Die beslissing komt soeverein aan de liga's en de federaties toe. Zolang onze eigen reglementen maar gerespecteerd blijven. Als de beslissing van de algemene vergadering (op 15 april, red.) bekrachtigd wordt door de KBVB, maken wij reglementair geen fouten", zegt Van Bever.

De woordvoerder van de Pro League maakt zich voorts sterk dat er nog andere liga's in het zog van België een streep zullen trekken onder hun profcompetities. 'We denken snel navolging te zullen krijgen. Verschillende liga's hebben ons al gecontacteerd over onze aanpak', aldus Van Bever. 'We hebben begrip voor de positie van de grote vijf competities (Engeland, Spanje, Duitsland, Italië en Frankrijk, red.), maar diezelfde solidariteit moet er ook zijn voor de standpunten van de middelgrote competities.'

Volgende week vindt er opnieuw een videoconferentie plaats tussen KBVB, Pro League en UEFA. 'We hebben in deze fase geen commentaar te geven', klinkt het nog bij een woordvoerder van de Europese voetbalfederatie.

