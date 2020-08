De Pro League zal volgende week briefings houden bij de profclubs om hen nogmaals te wijzen op de protocollen en gedragscodes die zijn afgesproken. Dat is een gevolg van de kritiek die viroloog Marc Van Ranst had geuit na het zien van de vreugdebeelden bij spelers van Antwerp zaterdagavond tijdens en na de gewonnen bekerfinale.

Viroloog en lid van de expertengroep Marc Van Ranst nam zaterdagavond de spelers van Antwerp op de korrel, onder meer omdat ze te uitbundig en zonder afstand de bekerwinst in het Koning Boudewijnstadion vierden. Ook de taferelen na het enige doelpunt van Lior Refaelov schoten bij de viroloog in het verkeerde keelgat. 'Voor sommige beroepen gelden andere regels, en dat is verkeerd', liet Van Ranst zaterdagavond optekenen via Twitter.

Voor sommige beroepen gelden andere regels, en dat is verkeerd, zeg ik. pic.twitter.com/m3aTCyVfQa — Marc Van Ranst (@vanranstmarc) August 1, 2020

De Pro League zag het met lede ogen aan. Men hoopt snel een uitzondering te bekomen op het Antwerps sportverbod en vooral de competitie volgende week van start te kunnen laten gaan. En liefst ook zo snel mogelijk opnieuw supporters te verwelkomen in de stadions. De beker- en 1B-finale moesten de experts en de politiek overtuigen dat het Belgisch profvoetbal voorbereid was om alles coronaproof te laten verlopen.

'Een aantal beelden op en rond de finale van de Croky Cup waren niet in overeenstemming met de Covid-19 protocollen', geeft woordvoerder Van Bever toe. 'De Pro League overlegde zondagochtend met viroloog Van Ranst en de onafhankelijke artsen die door de Pro League werden aangesteld om te adviseren over onze procedures. OHL en Beerschot werden zondagochtend nog eens uitgebreid gebriefd over de bepalingen uit het protocol. Maandag en in de loop van de week zullen de overige clubs in aanloop naar de start van de competitie nogmaals een briefing krijgen over de coronabepalingen.

Dat er bij Beerschot een speler positief testte op Covid-19 zet extra druk op de ketel. Als er in de 1B-finale gescoord wordt, is de spelers op het hart gedrukt om ingetogen te vieren en vooral afstand te houden. Marc Van Ranst heeft er vertrouwen in. µ

'Wees gerust: beelden zoals in de bekerfinale krijgen we vandaag niet te zien bij de match OHL-Beerschot. En niet omdat er geen doelpunten gaan gemaakt worden. Wel omdat bij beide ploegen de puntjes op de i zullen gezet zijn qua corona-veilig gedrag op en naast het veld', tweet de viroloog na het overleg met de Pro League.

Wees gerust: beelden zoals deze gaan we vandaag niet zien bij de match OHL-Beerschot. En niet omdat er geen doelpunten gaan gemaakt worden. Wel omdat bij beide ploegen de puntjes op de i zullen gezet zijn qua corona-veilig gedrag op en naast het veld. pic.twitter.com/6ye7590FMF — Marc Van Ranst (@vanranstmarc) August 2, 2020

